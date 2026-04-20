Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 años: dónde registrarse en esta nueva apertura y qué documentos llevar

Alimentación para el Bienestar es un programa social promovido por el Gobierno del Estado de México cuyo objetivo es facilitar el acceso a alimentos a mujeres de entre 50 y 64 años que se encuentran en condiciones de pobreza.

La propuesta entrega una canasta básica alimentaria en una o hasta seis ocasiones al año, según el resultado de una valoración individual y el acompañamiento de especialistas.

Además de la provisión de alimentos, el programa otorga acceso a asesoría psicológica, jurídica, nutricional, laboral, gerontológica y servicios de medicina general en el Estado de México.

Entrega de canastas alimentarias del programa Alimentación del Bienestar en el municipio de Cuautitlán Izcalli (Gob. Edomex)

¿Dónde hacer el registro del Apoyo Bienestar para Mujeres de 50 a 64 años de edad en el Edomex?

Tras una primera etapa exitosa, este lunes inicia la reapertura del registro para el apoyo. El ingreso al programa Alimentación para el Bienestar corresponde a la segunda etapa de inscripciones a la Canasta Alimentaria, que estará disponible del 20 de abril al 8 de mayo de 2026.

Este proceso de inscripción se realizará de manera presencial. Quienes ya cuenten con un folio asignado en los resultados podrán consultar el módulo presencial más cercano en bienestar.edomex.gob.mx/alimentacion-modulos.

Cabe recordar que la primera etapa de registro concluyó el pasado 10 de abril de 2026. Desde entonces, la Secretaría de Bienestar del Estado de México ha ajustado la convocatoria para la segunda fase, la cual exige la presencia de las solicitantes en los módulos designados con el fin de verificar documentación y garantizar la correcta entrega del apoyo.

El programa del Bienestar para adultos mayores dará un apoyo económico de 6 mil 200 pesos de manera bimestral (Gob. Edomex)

Documentos para realizar el registro

Las solicitantes deben presentar en el módulo más cercano del Estado de México los documentos generados durante el pre-registro en línea, que pueden descargarse siguiendo las instrucciones indicadas.

Además, se solicita el acta de nacimiento, una identificación oficial vigente, ya sea credencial para votar, pasaporte u otro documento de identidad, la CURP impresa o biométrica y un comprobante de domicilio o constancia de residencia con una antigüedad máxima de 6 meses para poder ingresar a la iniciativa.

Documentos para hacer el registro

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

Alimentación para el Bienestar es un programa social del Estado de México. Foto: X/@avisosbienestar.

Criterios de selección para el programa

Entre los criterios de selección se exige ser mexicana, residir en el Estado de México, tener entre 50 y 64 años, acreditar condición de pobreza y carencia de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, además de cumplir con cualquier otro requisito que establezca el comité correspondiente.

Finalmente, para quienes requieran orientación o tengan dudas, la dependencia ofrece el teléfono 722 226 01 82 y el correo dgbienestar@edomex.gob.mx.