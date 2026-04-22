México

Miércoles lluvioso en CDMX: prevén chubascos, actividad eléctrica y caída de granizo durante la tarde y noche este 22 de abril

Las autoridades capitalinas alertaron que estas condiciones podrían generar afectaciones en distintas zonas de la capital, por lo que recomiendan precauciones

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Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

El clima en la Ciudad de México para este miércoles 22 de abril de 2026 estará marcado por condiciones inestables, con lluvias fuertes, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la tarde y noche, de acuerdo con el boletín de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las autoridades capitalinas alertaron que estas condiciones podrían generar afectaciones en distintas zonas de la capital, por lo que recomiendan mantenerse informados.

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Lluvias y tormentas en CDMX hoy

El reporte indica que durante la tarde y noche se espera un incremento de nubosidad que dará paso a:

  • Lluvias fuertes puntuales
  • Chubascos en gran parte de la CDMX
  • Actividad eléctrica
  • Posible caída de granizo

Las precipitaciones más intensas se prevén entre las 16:00 y 21:00 horas, principalmente en la mayor parte de la ciudad.

Vientos fuertes y posibles afectaciones

Además de la lluvia, se pronostican vientos variables de 10 a 30 km/h, con rachas cercanas a los 50 km/h, especialmente entre las 15:00 y 21:00 horas en zonas del centro, norte, poniente y oriente.

Estas condiciones podrían provocar caída de ramas, anuncios o complicaciones en vialidades.

Temperatura en CDMX este 22 de abril

A pesar del pronóstico de lluvias, el ambiente será caluroso durante el día:

  • Temperatura máxima: 27 °C
  • Temperatura mínima: 15 °C

El calor se mantendrá durante las primeras horas de la tarde, antes de la llegada de las tormentas.

Radiación UV y calidad del aire

El boletín también advierte un Índice de Radiación UV muy alto (nivel 10), lo que implica necesidad de protección extra contra el sol.

Por otro lado, la calidad del aire se reporta como mala, con presencia de contaminantes como ozono (O₃) y partículas PM2.5, según datos de la Secretaría del Medio Ambiente.

Estado del volcán Popocatépetl

El volcán Popocatépetl se mantiene en Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica. En caso de emisión, la pluma de ceniza se desplazaría hacia el este-sureste, sin riesgo inmediato para la capital.

Recomendaciones ante el clima en CDMX

  • Llevar paraguas o impermeable durante la tarde y noche
  • Evitar zonas con encharcamientos o riesgo de inundación
  • Extremar precauciones ante tormentas eléctricas y granizo
  • Protegerse del sol por los altos niveles de radiación UV
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales

El clima en CDMX hoy miércoles 22 de abril combinará calor, alta radiación solar y lluvias intensas, por lo que se recomienda tomar previsiones y planificar actividades con anticipación para evitar contratiempos.

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