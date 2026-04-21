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Niños con altos niveles de plomo en Cendis de Nuevo León: qué se sabe y qué viene

83 niños de Cendis en Escobedo, Apodaca y Monterrey dieron positivo a altos niveles de plomo

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Al menos 83 infantes de diversos planteles del Centro de Desarrollo Integral (Cendis) del Frente Popular Tierra y Libertad dieron positivo a las altas concentraciones de plomo en sanfre, de acuerdo con estudios realizados por Tec Salud a mil 239 niños de diversos planteles del estado.

¿Dónde están los casos?

Según datos de la institución, la distribución por plantel es la siguiente:

  • Cendi 6 (Escobedo): 20 casos
  • Cendi 9 (Apodaca): 19 casos
  • Cendi 1 Felipe Ángeles (Monterrey): 9 casos
  • Cendi 5 (Monterrey): 8 casos
  • Cendi 12 (San Nicolás): 7 casos
  • Cendi 4: 5 casos
  • Demás planteles: 3 casos o menos
  • Cendi 11 (Ciénega de Flores): sin casos registrados
Foto: X/@BJAlcaldia.
Los resultados de estudios recientes no solo evidencian un problema de salud pública sino que obligan a repensar la relación entre desarrollo urbano, vigilancia ambiental y la defensa de los derechos de la niñez. Foto: X/@BJAlcaldia.

La respuesta de las autoridades

La Secretaría de Salud de Nuevo León, encabezada por Alma Rosa Marroquín, confirmó que trabaja de la mano con los Cendis desde que se determinó realizar los estudios en 2025. Tras los resultados preliminares, anunció que se realizarán pruebas confirmatorias en laboratorios especializados y evaluaciones de neurodesarrollo en la UNEME Pediátrica.

Por su parte, la directora general de los Cendis, Guadalupe Rodríguez, informó que la decisión es extender los estudios al 100% de los alumnos — aproximadamente 5 mil 300 infantes en total.

Una señal de alerta más amplia: autismo y plomo

Lo que más preocupa a las autoridades del plantel va más allá de los 83 casos. Rodríguez reveló que en los Cendis hay actualmente 69 niños con autismo diagnosticado, y que este padecimiento “se incrementó exponencialmente” en la población infantil de las instituciones.

La conexión entre plomo y autismo no es nueva en la literatura científica. Una revisión sistemática y metaanálisis de National Library of Medicine publicada en 2023 — que analizó 17 estudios en cabello, 13 en sangre y 8 en orina — encontró niveles significativamente más altos de plomo en niños con autismo frente a niños neurotípicos, sugiriendo que la exposición ambiental al plomo podría estar relacionada con el desarrollo del trastorno.

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FOTO: PEDRO MARRUFO/CUARTOSCURO.COM

El costo de saber: mil 800 pesos por niño

Cada prueba tiene un costo de más de mil 800 pesos, dividido entre los padres de familia y la institución. Rodríguez señaló que no existen laboratorios accesibles que realicen este estudio sin receta médica especializada, lo que complica la detección masiva.

¿Qué sigue?

La directora de los Cendis también exigió la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente para investigar a las empresas cercanas a los planteles. Como antecedente preocupante, mencionó la muerte de tres maestras menores de 30 años con padecimientos de cáncer en los últimos años.

Las autoridades de salud reiteraron su compromiso, pero la pregunta que rodea a miles de familias en Nuevo León sigue sin respuesta: ¿de dónde viene el plomo?

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