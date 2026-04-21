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¿Hay rastros de vida en Marte? El científico mexicano atrás del descubrimiento de Curiosity

La adaptación de la química húmeda marcó la diferencia en la exploración marciana, al abrir vías para detectar materia orgánica compleja nunca antes observada

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NASA/JPL-Caltech/MSSS/Handout via REUTERS
NASA/JPL-Caltech/MSSS/Handout via REUTERS

En una misión que reunió a equipos de Estados Unidos, Francia y México, el robot Curiosity logró un avance inesperado: más de 20 moléculas orgánicas nunca antes identificadas fueron detectadas en rocas del cráter Gale, en Marte.

El hallazgo abre una nueva perspectiva sobre la historia química y la posibilidad de vida antigua en el planeta rojo.

El descubrimiento se realizó gracias a un método de análisis químico inédito, que permitió liberar y analizar fragmentos de materia orgánica preservada durante 3.500 millones de años.

El procedimiento, apoyado por la colaboración internacional de instituciones como la Universidad de Florida, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad París-Saclay, fue publicado en la revista Nature Communications.

Qué papel tuvo el Dr. Rafael Navarro, científico mexicano

Doctor Rafael Navarro, un hombre de cabello blanco y lentes, sonríe mientras sostiene dos modelos esféricos del planeta Marte en un auditorio
El Dr. Rafael Navarro, destacado científico de la UNAM contribuyó en la misión espacial Curiosity (DSSI-UNAM)

El Dr. Rafael Navarro González, investigador mexicano, fue uno de los líderes en el desarrollo del instrumento SAM (Sample Analysis at Mars), instalado a bordo del Curiosity.

Este laboratorio miniaturizado, del tamaño de un horno de microondas, permitió llevar a cabo los experimentos que identificaron la variedad de moléculas orgánicas en Marte.

SAM utiliza tres dispositivos principales:

  • un cromatógrafo de gases
  • un espectrómetro de masas
  • un espectrómetro láser sintonizable

Su función es analizar rocas calentadas hasta 1.000°C para liberar y medir gases y compuestos químicos, lo que permite detectar elementos orgánicos potencialmente vinculados a la vida.

La participación del Dr. Navarro fue clave para adaptar la técnica de química húmeda utilizada en el análisis.

El método permitió demostrar que el instrumento SAM podía extraer y detectar compuestos orgánicos nunca antes observados en Marte, validando la estrategia científica de la misión.

Qué descubrieron en Marte y por qué son compuestos orgánicos

El vehículo robótico Curiosity, utilizando una técnica de química húmeda, logró identificar una amplia variedad de compuestos orgánicos en las rocas marcianas.

Entre las sustancias halladas destacan moléculas cíclicas y aromáticas como benceno, tolueno, naftaleno y metilnaftaleno, algunas de ellas asociadas a posibles procesos prebióticos.

Estos compuestos son considerados “orgánicos” porque contienen carbono y, en la Tierra, suelen ser esenciales para la vida.

Primer plano del doctor Rafael Navarro, un hombre con cabello blanco y bata, sobre un fondo borroso del rover Curiosity y el planeta Marte
El doctor Rafael Navarro, académico de la UNAM, aparece con una imagen del rover Curiosity, contribuyó al dispositivo SAM (Gaceta UNAM)

La presencia de benzotiofeno fue confirmada por primera vez en Marte, lo que representa un avance significativo en el conocimiento sobre la diversidad química del planeta.

La identificación de estas moléculas se realizó en muestras tomadas de una zona rica en arcilla, lo que sugiere que las rocas marcianas ofrecen condiciones favorables para preservar materia orgánica compleja.

El hallazgo demuestra que la materia orgánica puede resistir el paso de miles de millones de años, lo que incrementa el interés por buscar huellas de vida antigua en Marte.

Quién era el Dr. Rafael Navarro

El Dr. Rafael Navarro González (1959-2021) fue pionero de la astrobiología en México y fundador del primer laboratorio dedicado a las ciencias planetarias en la UNAM.

Su trabajo influyó en los métodos de búsqueda de compuestos de carbono en Marte y fue reconocido internacionalmente por la detección de metano y materia orgánica en el planeta rojo.

Navarro-González impulsó cambios en la estrategia de la NASA, al mostrar cómo la materia orgánica podía oxidarse durante los análisis en la misión Viking.

Por sus contribuciones, una colina en el Monte Sharp, dentro del cráter Gale, fue nombrada “Montaña de Rafael Navarro”.

Durante su carrera, publicó más de 190 artículos y recibió premios internacionales, entre ellos el premio de la Academia Mundial de Ciencias y la Medalla Alexander von Humboldt.

Su legado permanece en la misión Curiosity, donde su instrumento SAM sigue operando y ampliando el conocimiento sobre Marte.

Hallazgo de la NASA: moléculas orgánicas nunca vistas en Marte

  • El experimento reveló compuestos con azufre, oxígeno y nitrógeno, ampliando la diversidad química marciana.
  • Se confirmó la presencia de carbono macromolecular, lo que refuerza la hipótesis de preservación de compuestos complejos en el planeta.
  • El método permitió detectar moléculas solo observables mediante el reactivo TMAH, subrayando la importancia de emplear diferentes técnicas de análisis.
  • La abundancia de las moléculas halladas coincide con la de otras regiones del cráter Gale, lo que indica que la materia orgánica podría estar distribuida en diversas zonas de Marte.
  • El hallazgo abre la puerta a futuras búsquedas de señales químicas y posibles rastros de vida antigua con nuevas misiones e instrumentos.
La misión internacional con el robot Curiosity detectó más de 20 moléculas orgánicas nunca antes observadas en rocas del cráter Gale, Marte NASA/JPL-Caltech/MSSS/Handout via REUTERS.
La misión internacional con el robot Curiosity detectó más de 20 moléculas orgánicas nunca antes observadas en rocas del cráter Gale, Marte NASA/JPL-Caltech/MSSS/Handout via REUTERS.

Otros desarrollos recientes en Marte: Ingenuity y MOXIE

  • El helicóptero Ingenuity demostró que es posible volar en la atmósfera marciana, a pesar de su baja densidad, realizando varios vuelos cortos y desplazamientos laterales.
  • El instrumento MOXIE, instalado en el rover Perseverance, logró producir oxígeno a partir del dióxido de carbono marciano. Aunque la cantidad generada es mínima, la experiencia permitirá diseñar dispositivos más grandes para apoyar futuras misiones humanas.
  • Tanto Ingenuity como MOXIE marcan hitos en la exploración marciana, mostrando que la innovación tecnológica es fundamental para avanzar en la búsqueda de vida y la preparación de futuras misiones tripuladas.

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