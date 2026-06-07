De escoltas armados a investigaciones penales: Fernando Flores y otros alcaldes del Estado de México bajo investigación

Después de su intervención, el alcalde pidió una disculpa pública. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, irrumpió el jueves 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción acompañado por escoltas fuertemente armados.

El funcionario se dirigió a un hombre con el cual mantuvo una confrontación, mientras el personal de seguridad permanecía alrededor, situación que llevó a la revisión del caso por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Estado de México.

PUBLICIDAD

El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el caso debía ser revisado por la Secretaría de Seguridad y las instancias correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales. El alcalde ofreció después una explicación pública sobre lo ocurrido y emitió una disculpa.

“Ofrezco una disculpa para quienes creen que vieron un actuar excesivo de mi parte (...). Mi respuesta obedeció a solucionar lo más pronto posible el altercado al interior que amenazaba y ponía en riesgo la integridad de los involucrados”, dijo.

PUBLICIDAD

El hecho se integró a un conjunto de casos recientes relacionados con autoridades municipales del Estado de México, con niveles distintos de avance y naturaleza jurídica, que van desde revisiones administrativas hasta detenciones por presuntos delitos.

El Partido Acción Nacional condenó la forma de actuar del alcalde. (Crédito: X | @AccionNacional)

Xalatlaco, detención de subdirector de policía por violencia familiar

El subdirector de la Policía Municipal de Xalatlaco, Estado de México, Edgar Pérez Zamora, fue detenido el 29 de abril de 2026 tras ser señalado por agredir a su esposa, en un hecho captado en video que derivó en su aseguramiento por autoridades ministeriales y su puesta a disposición del Ministerio Público.

PUBLICIDAD

En la grabación se observa la agresión en el interior del inmueble, material que fue reportado a autoridades estatales y derivó en la intervención de elementos de seguridad que realizaron su detención horas después de la difusión del video.

Tras su aseguramiento, el mando policial fue presentado ante el Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación por violencia familiar.

Antecedentes, investigaciones y procesos en el Estado de México

El caso de Metepec se suma a expedientes que han involucrado a autoridades municipales del Estado de México en investigaciones, denuncias o procesos judiciales en distintos momentos, con niveles de avance que van desde indagatorias en curso hasta resoluciones firmes.

PUBLICIDAD

Entre estos antecedentes se encuentra la Operación Enjambre, una estrategia de autoridades federales y estatales que ha derivado en detenciones y procesos contra funcionarios municipales, exalcaldes y mandos de seguridad pública.

En ese contexto figura la exalcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, sentenciada a 70 años de prisión por su participación en el homicidio del síndico municipal Fernando García Medrano, en un caso relacionado con una organización criminal con presencia en la región sur del Estado de México.

PUBLICIDAD

También se han abierto investigaciones contra autoridades de Santo Tomás de los Plátanos por presuntos vínculos con actividades ilícitas y manejo irregular de recursos, así como expedientes contra mandos policiales y servidores públicos municipales por abuso de autoridad, encubrimiento y posibles vínculos con grupos delictivos.

Otros estados, señalamiento por disparos contra vivienda en Tlaxcala

El presidente de Santa Elena, comunidad del municipio de Teacalco, Tlaxcala, Severo Bernal Jiménez, fue señalado por presuntamente realizar disparos contra la fachada de una vivienda habitada, en un hecho registrado por una cámara de seguridad el 29 de abril de 2026 y difundido posteriormente en redes sociales.

PUBLICIDAD

En la grabación de la cámara de seguridad instalada en el domicilio se registró el momento previo a los disparos contra la fachada de la vivienda, material que posteriormente fue difundido en redes sociales y que forma parte de los elementos revisados en la investigación del caso.

En conjunto, estos episodios han colocado a autoridades municipales bajo escrutinio público e institucional en distintas regiones del país.