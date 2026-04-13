México

Capturan al presunto feminicida de una comandanta de la Policía de Jiutepec, Morelos

La mujer fue interceptada por sujetos armados cuando circulaba a bordo de su vehículo

Guardar
Feminicida de una comandanta de Morelos
Foto: Fiscalía de Morelos

Javier “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer comandanta de la Policía Municipal de Juitepec, en Morelos.

Su arresto se llevó a cabo por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el municipio de Temixco, como parte del cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

La víctima, quien se desempeñaba como comandanta de la Policía de Jiutepec, fue atacada a balazos mientras conducía su vehículo por la colonia Centro de Jiutepec.

Las autoridades detallaron que el ataque ocurrió el 24 de junio de 2024. En esa fecha, la agente policial se desplazaba en un automóvil rojo cuando fue interceptada por individuos armados que circulaban en motocicleta. Los agresores dispararon contra ella y huyeron de la escena, de acuerdo con la información recabada durante la investigación ministerial.

La detención de Javier “N” se concretó después de varios meses de permanecer prófugo y su posterior ubicación por parte de los agentes, adscritos a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. Posteriormente, Javier “N” fue presentado ante el juez que solicitó su captura.

JIUTEPEC, MORELOS, 23AGOSTO2019. Una joven, perito en fotografía, de la Fiscalía del Estado, toma imágenes en una escena de crimen / Imagen ilustrativa. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM
JIUTEPEC, MORELOS, 23AGOSTO2019. Una joven, perito en fotografía, de la Fiscalía del Estado, toma imágenes en una escena de crimen / Imagen ilustrativa. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

El caso movilizó a las autoridades locales, que iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen cometido contra la funcionaria. El Ministerio Público especializado presentó los indicios ante la autoridad judicial, lo que permitió que se librara la orden de aprehensión por feminicidio.

Asesinan a balazos a policía municipal de Huitzilac

Cabe señalar que el pasado 20 de marzo fue asesinado Omar Camacho, policía municipal de Huitzilac, al ser atacado con armas de fuego mientras custodiaba un predio asegurado por autoridades federales que era señalado como bodega clandestina de combustible presuntamente robado a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 horas de la mañana de ese viernes en las inmediaciones de la carretera federal México–Cuernavaca, cerca del poblado de Tres Marías, en el kilómetro 48+200.

En la patrulla, donde se encontraba solo el uniformado, se contabilizaron al menos 15 impactos de bala. El policía murió en el lugar antes de la llegada de los paramédicos y de refuerzos policiales alertados tras la agresión.

Violencia recurrente contra agentes en Morelos

(FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO)
(FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO)

El predio que custodiaba el agente había sido asegurado en julio de 2025 en un operativo que derivó en la incautación de aproximadamente 19 contenedores y cinco tanques tipo Frac Tank, cada uno con capacidad para almacenar hasta 80 mil litros de hidrocarburo. Desde entonces, el inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante 2026, han sido asesinados nueve policías en el estado de Morelos, entre elementos de corporaciones preventivas y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta cifra refleja la gravedad de la situación de seguridad a la que se enfrentan los agentes en el ejercicio de sus funciones.

Temas Relacionados

policíafeminicidaasesinatoJiutepecMorelosdetenidomexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Por eso vas apretado en el Metro: más de 782 mil usuarios se ven afectados por 46 trenes fuera de servicio

El Sistema de Transporte Colectivo transporta diariamente alrededor de 5 millones de pasajeros; el sindicato de trabajadores de este medio de transporte mantiene un paro parcial de labores

Por eso vas apretado en el Metro: más de 782 mil usuarios se ven afectados por 46 trenes fuera de servicio

Arranca feria sobre energía e innovación en el MUNET, impulsada por la SENER: horarios y actividades

El evento busca difundir avances tecnológicos sobre una transición energética eficiente y sustentable, así como fortalecer el desarrollo y el uso responsable de los recursos

Infobae

Colectivo culpa a sindicato y gobierno por crisis en el Metro de CDMX tras paro, exige investigación y renuncia de funcionarios

El colectivo Por una Mejor Movilidad señaló presuntos actos de corrupción y malas conductas de los trabajadores

Colectivo culpa a sindicato y gobierno por crisis en el Metro de CDMX tras paro, exige investigación y renuncia de funcionarios

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este 14 de abril

¿Vas a conducir enlaCiudad de México y el Estado de México? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este 14 de abril

Residuo de rímel y delineador agrava inflamación y sequedad ocular, advierte optometrista

Especialistas alertan sobre prácticas cotidianas que afectan la salud visual y proponen medidas básicas de cuidado

Residuo de rímel y delineador agrava inflamación y sequedad ocular, advierte optometrista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por peculado

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por peculado

Desaparece Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, tras el secuestro de su padre

Con un Black Mamba para operaciones especiales: Fiscalía de Michoacán incorpora 4 vehículos blindados para combatir a cárteles

El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal

De extorsión a estafas: estos son los cinco cárteles que podrían fortalecer sus negocios durante el Mundial 2026, según experto

ENTRETENIMIENTO

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

Quién es 008RACCA, el joven mexicano que conquista las listas musicales con el sencillo viral ‘Amantes’

Boda presidencial: María Calderón Zavala, hija de Felipe y Margarita, se casa a fin de año, ¿quién es su prometido?

El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal

¿Qué piensa Erika Buenfil? Nicolás, su hijo, compartió polémica foto con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

DEPORTES

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Diablos Rojos del México: así sería su lineup titular para defender el campeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Rumbo al Mundial 2026: así fue la primera participación de Panamá en las Copas del Mundo

Atlético de Madrid vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League desde México

Corinthians aplasta al América Femenil y les propina goleada histórica