Capturan al presunto feminicida de una comandanta de la Policía de Jiutepec, Morelos

Foto: Fiscalía de Morelos

Javier “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer comandanta de la Policía Municipal de Juitepec, en Morelos.

Su arresto se llevó a cabo por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el municipio de Temixco, como parte del cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

La víctima, quien se desempeñaba como comandanta de la Policía de Jiutepec, fue atacada a balazos mientras conducía su vehículo por la colonia Centro de Jiutepec.

Las autoridades detallaron que el ataque ocurrió el 24 de junio de 2024. En esa fecha, la agente policial se desplazaba en un automóvil rojo cuando fue interceptada por individuos armados que circulaban en motocicleta. Los agresores dispararon contra ella y huyeron de la escena, de acuerdo con la información recabada durante la investigación ministerial.

La detención de Javier “N” se concretó después de varios meses de permanecer prófugo y su posterior ubicación por parte de los agentes, adscritos a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. Posteriormente, Javier “N” fue presentado ante el juez que solicitó su captura.

JIUTEPEC, MORELOS, 23AGOSTO2019. Una joven, perito en fotografía, de la Fiscalía del Estado, toma imágenes en una escena de crimen / Imagen ilustrativa. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

El caso movilizó a las autoridades locales, que iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen cometido contra la funcionaria. El Ministerio Público especializado presentó los indicios ante la autoridad judicial, lo que permitió que se librara la orden de aprehensión por feminicidio.

Asesinan a balazos a policía municipal de Huitzilac

Cabe señalar que el pasado 20 de marzo fue asesinado Omar Camacho, policía municipal de Huitzilac, al ser atacado con armas de fuego mientras custodiaba un predio asegurado por autoridades federales que era señalado como bodega clandestina de combustible presuntamente robado a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 horas de la mañana de ese viernes en las inmediaciones de la carretera federal México–Cuernavaca, cerca del poblado de Tres Marías, en el kilómetro 48+200.

En la patrulla, donde se encontraba solo el uniformado, se contabilizaron al menos 15 impactos de bala. El policía murió en el lugar antes de la llegada de los paramédicos y de refuerzos policiales alertados tras la agresión.

Violencia recurrente contra agentes en Morelos

(FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO)

El predio que custodiaba el agente había sido asegurado en julio de 2025 en un operativo que derivó en la incautación de aproximadamente 19 contenedores y cinco tanques tipo Frac Tank, cada uno con capacidad para almacenar hasta 80 mil litros de hidrocarburo. Desde entonces, el inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante 2026, han sido asesinados nueve policías en el estado de Morelos, entre elementos de corporaciones preventivas y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta cifra refleja la gravedad de la situación de seguridad a la que se enfrentan los agentes en el ejercicio de sus funciones.