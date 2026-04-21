Detectan alianzas entre CJNG, CAF y Chapitos en Baja California

Fuerzas estatales y federales durante la desarticulación de un laboratorio clandestino de metanfetamina, el pasado 2 de febrero en Ensenada. (Crédito: facebook | Marina del Pilar)

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, afirmó que en el estado se han detectado indicios de colaboración entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Arellano Félix (CAF) y la facción de Los Chapitos, en el contexto de disputas por el control de rutas y territorios.

El funcionario explicó que la situación de seguridad en la entidad responde a un proceso de reacomodo entre organizaciones criminales, donde las alianzas pueden modificarse y no existe una estructura de mando definida, de acuerdo con lo expuesto en una entrevista con Semanario ZETA, publicada en su edición digital de hoy.

Contexto Tecate, Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Quintín

En el caso de Tecate, señaló que el incremento de homicidios registrado en 2026 está vinculado a conflictos internos dentro del Cártel de Sinaloa, particularmente entre la facción de Los Mayos y otros grupos. Añadió que uno de estos actores habría establecido vínculos con el CJNG, lo que intensificó la violencia en esa zona.

Sobre Tijuana, indicó que es uno de los municipios con mayor complejidad debido a la presencia simultánea de varias organizaciones criminales. “Aquí tenemos cuatro cárteles peleándose entre ellos y muchos homicidios; están todos contra todos”, declaró en la entrevista.

Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad de Baja California, durante una reunión en septiembre de 2025. (Crédito: X | @MarinadelPilar)

En ese contexto, refirió que se han identificado vínculos entre el CJNG y el Cártel Arellano Félix con la facción de Los Chapitos, a partir de información obtenida en operativos y aseguramientos realizados por las autoridades.

Respecto a Mexicali, el secretario descartó que la célula conocida como Los Rusos haya perdido presencia, aunque reconoció que existe un intento del CJNG por ampliar su operación, principalmente en la zona urbana.

Para Ensenada, señaló que la facción de Los Chapitos mantiene control predominante, mientras que otros grupos buscan ingresar por rutas estratégicas, lo que ha generado hechos violentos recientes.

En San Quintín, explicó que persisten disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa debido a la relevancia de la zona como punto de traslado de droga hacia el norte del país.

Continúa el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos

Carrillo Rodríguez también abordó el tema del tráfico de armas, al indicar que se ha registrado un aumento en los aseguramientos, lo que, dijo, refleja que el flujo ilegal continúa. Precisó que la mayoría del armamento decomisado proviene de Estados Unidos.

Autoridades federales y estatales destruyeron más de mil 700 armas aseguradas en Tijuana, el 17 de marzo de 2026. (Crédito: Facebook | Marina del Pilar)

Asimismo, informó que durante su gestión se han incrementado las investigaciones contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, con denuncias abiertas tanto en instancias federales como estatales por posibles irregularidades.

El funcionario señaló que estas investigaciones están relacionadas con el uso indebido de recursos y conductas que se analizan dentro de los procesos internos, los cuales continúan en curso.

Finalmente, indicó que la situación de seguridad en Baja California se mantiene bajo evaluación constante debido a los cambios en las estructuras criminales y a la disputa por territorios, factores que inciden en los niveles de violencia en la entidad.