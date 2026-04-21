México

Detectan alianzas entre CJNG, CAF y Chapitos en Baja California

El secretario de Seguridad estatal afirmó que hay indicios de coordinación entre grupos y describió disputas por rutas en distintos municipios

Guardar
Desarticulan laboratorio de metanfetamina en Baja California capaz de generar media tonelada de droga al mes
Fuerzas estatales y federales durante la desarticulación de un laboratorio clandestino de metanfetamina, el pasado 2 de febrero en Ensenada. (Crédito: facebook | Marina del Pilar)

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, afirmó que en el estado se han detectado indicios de colaboración entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Arellano Félix (CAF) y la facción de Los Chapitos, en el contexto de disputas por el control de rutas y territorios.

El funcionario explicó que la situación de seguridad en la entidad responde a un proceso de reacomodo entre organizaciones criminales, donde las alianzas pueden modificarse y no existe una estructura de mando definida, de acuerdo con lo expuesto en una entrevista con Semanario ZETA, publicada en su edición digital de hoy.

Contexto Tecate, Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Quintín

En el caso de Tecate, señaló que el incremento de homicidios registrado en 2026 está vinculado a conflictos internos dentro del Cártel de Sinaloa, particularmente entre la facción de Los Mayos y otros grupos. Añadió que uno de estos actores habría establecido vínculos con el CJNG, lo que intensificó la violencia en esa zona.

Sobre Tijuana, indicó que es uno de los municipios con mayor complejidad debido a la presencia simultánea de varias organizaciones criminales. “Aquí tenemos cuatro cárteles peleándose entre ellos y muchos homicidios; están todos contra todos”, declaró en la entrevista.

Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad de Baja California, durante una reunión en septiembre de 2025. (Crédito: X | @MarinadelPilar)
Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad de Baja California, durante una reunión en septiembre de 2025. (Crédito: X | @MarinadelPilar)

En ese contexto, refirió que se han identificado vínculos entre el CJNG y el Cártel Arellano Félix con la facción de Los Chapitos, a partir de información obtenida en operativos y aseguramientos realizados por las autoridades.

Respecto a Mexicali, el secretario descartó que la célula conocida como Los Rusos haya perdido presencia, aunque reconoció que existe un intento del CJNG por ampliar su operación, principalmente en la zona urbana.

Para Ensenada, señaló que la facción de Los Chapitos mantiene control predominante, mientras que otros grupos buscan ingresar por rutas estratégicas, lo que ha generado hechos violentos recientes.

En San Quintín, explicó que persisten disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa debido a la relevancia de la zona como punto de traslado de droga hacia el norte del país.

Continúa el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos

Carrillo Rodríguez también abordó el tema del tráfico de armas, al indicar que se ha registrado un aumento en los aseguramientos, lo que, dijo, refleja que el flujo ilegal continúa. Precisó que la mayoría del armamento decomisado proviene de Estados Unidos.

Autoridades federales y estatales destruyeron más de mil 700 armas aseguradas en Tijuana, el 17 de marzo de 2026. (Crédito: Facebook | Marina del Pilar)
Autoridades federales y estatales destruyeron más de mil 700 armas aseguradas en Tijuana, el 17 de marzo de 2026. (Crédito: Facebook | Marina del Pilar)

Asimismo, informó que durante su gestión se han incrementado las investigaciones contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, con denuncias abiertas tanto en instancias federales como estatales por posibles irregularidades.

El funcionario señaló que estas investigaciones están relacionadas con el uso indebido de recursos y conductas que se analizan dentro de los procesos internos, los cuales continúan en curso.

Finalmente, indicó que la situación de seguridad en Baja California se mantiene bajo evaluación constante debido a los cambios en las estructuras criminales y a la disputa por territorios, factores que inciden en los niveles de violencia en la entidad.

Temas Relacionados

Baja CaliforniaCJNGCAFLos ChapitosSeguridadmexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Hoy No Circula para este 22 de abril en el Valle de México y de Toluca

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula para este 22 de abril en el Valle de México y de Toluca

Diputada de Morena denuncia presunta participación del ICE en capacitación policial en Jalisco rumbo al Mundial 2026

Autoridades mexicanas implementarán medidas de seguridad para las tres sedes mundialistas

Diputada de Morena denuncia presunta participación del ICE en capacitación policial en Jalisco rumbo al Mundial 2026

¡Lomitos contra el gusano barrenador! Científicos de la UNAM desarrollan una estrategia de detección temprana de esta plaga

Actualmente los perritos Nala y Tamal son los protagonistas de esta innovación

¡Lomitos contra el gusano barrenador! Científicos de la UNAM desarrollan una estrategia de detección temprana de esta plaga

Canelo Álvarez muestra respaldo para Jaime Munguía previo a la pelea contra Toro Reséndiz: “Confiamos 100% en la victoria”

El tapatío y el tijuanense son compañeros en el Canelo Team

Canelo Álvarez muestra respaldo para Jaime Munguía previo a la pelea contra Toro Reséndiz: “Confiamos 100% en la victoria”

Tiroteo en Teotihuacán: estas son las masacres en México inspiradas por Columbine

Los hechos más recientes en la zona arqueológica mexicana desataron un nuevo debate sobre las figuras que son veneradas por la juventud

Tiroteo en Teotihuacán: estas son las masacres en México inspiradas por Columbine
MÁS NOTICIAS

NARCO

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de abril: agresor de Teotihuacán planeó el tiroteo con anticipación

ENTRETENIMIENTO

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

Violencia en set de ‘Sin senos no hay paraíso’ impacta en México: la ANDA exige seguridad para actores y crew

Laura Pausini es destrozada en ‘Sale el Sol’ por exigir a fans cantar en sus conciertos: “Le ganó el ego”

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

Juan de Dios Pantoja confiesa que él escribió ataques y revive la guerra con Kenia Os: “Perdón”

DEPORTES

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Canelo Álvarez muestra respaldo para Jaime Munguía previo a la pelea contra Toro Reséndiz: “Confiamos 100% en la victoria”

Así marchan las posiciones en la Liga MX Femenil a falta de una jornada para terminar el torneo

FIFA activa la venta de boletos de última hora para el Mundial

Árbitro ‘Gato’ Ortiz presume título universitario y redes lo revientan: “Orgullo americanista”