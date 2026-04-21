Actriz mexicana denuncia discriminación en Restaurante de Cozumel: “Me ignoraron y atienden mejor a los extranjeros”

El caso reabre la conversación sobre el servicio en destinos turísticos.

La actriz y creadora de contenido Adriana Lumina generó polémica en redes sociales tras relatar una experiencia que calificó como discriminatoria durante su visita a Cozumel, en el Caribe mexicano.

A través de un video difundido en TikTok, la influencer narró que fue ignorada por el personal de un restaurante mientras intentaba ser atendida. Según su testimonio, permaneció varios minutos sin recibir servicio, pese a que otros clientes sí eran atendidos con normalidad.

“Me discriminaron, pero terrible. Estando en mi país, en el Caribe que saben que amo y adoro. O sea, y no solo lo vi yo, porque además me escribieron unas seguidoras para decirme que vieron la discriminación que estaba sufriendo”, expresó.

La creadora explicó que inicialmente pensó que se trataba de una demora por la carga de trabajo del lugar, pero con el paso del tiempo notó que la situación persistía únicamente con ella.

Señala trato diferenciado

La creadora asegura que el trato cambió por no consumir bebidas alcohólicas.

En su narración, Adriana Lumina detalló que incluso al intentar llamar a los meseros no obtuvo respuesta, lo que incrementó su frustración. Finalmente, decidió encarar al encargado del establecimiento.

“Oiga, no me están atendiendo. Llevo media hora y no me han traído mis bebidas. Quiero entender por qué no me están atendiendo, ¿porque soy mujer, porque soy mexicana, porque hablo español, porque no tomo alcohol o todas estas razones? O sea, de verdad, dígamelo”.

La influencer también mencionó que suele pedir agua en lugar de bebidas alcohólicas, lo que, según le han explicado personas del sector, podría influir en la percepción del servicio.

Tras recibir atención tardía y que no correspondía a lo solicitado, la creadora optó por retirarse del establecimiento sin consumir.

“Lo único que hice por dignidad fue levantarme y decirle a Lorenzo: ‘Vámonos’. No se molestaron ni siquiera en cobrarme, en disculparse, en algo. No sé, de verdad no entendí”.

El testimonio generó una amplia conversación sobre el trato hacia turistas nacionales en destinos turísticos.

El caso provocó múltiples comentarios por parte de usuarios, quienes expresaron tanto apoyo como reflexión sobre el servicio en zonas turísticas.

La situación fue documentada en redes y generó apoyo hacia la creadora de contenido de belleza.

“Hay que darle amor al restaurante Zacil, nadie debería de ser discriminado, en insta @zacildelacocay”; “Tranquila reina, sabemos que eres un amor y mereces amor”; “Qué horrible, de verdad que da impotencia que esto siga pasando, lo siento mucho”; “Deja reseñas en Google, eso afecta bastante a los negocios”; “Qué triste que te haya pasado, no todos los lugares o prestadores de servicios somos así en Cozumel, ojalá puedas regresar y quitarte ese mal sabor de boca”.

El caso reavivó el debate sobre prácticas de atención en destinos turísticos y la percepción hacia los clientes dependiendo de su consumo.