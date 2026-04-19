México

Precio del gas LP en México del 19 al 25 de abril: estas son las tarifas por región

Consulta actualizada de costos energéticos en distintas zonas del país, con variaciones relevantes que reflejan logística y distribución

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Todas las semanas se actualizan los precios del Gas LP en el país (Infobae)
Todas las semanas se actualizan los precios del Gas LP en el país (Infobae)

Para la semana del 19 al 25 de abril de 2026, las autoridades federales mantienen disponible la consulta de precios máximos de gas LP a través de canales oficiales. Este ejercicio permite a la población conocer cuánto debe pagar según su ubicación, evitando así discrepancias al momento de la compra.

Las diferencias entre regiones no son casuales. Factores como la distancia de transporte, los costos de almacenamiento y la infraestructura influyen directamente en el precio final. Por ello, el monto puede variar incluso entre municipios cercanos dentro de un mismo estado.

Revisar esta información se ha vuelto una práctica clave para los consumidores. No solo ayuda a detectar posibles abusos, también impulsa una cultura de vigilancia que fortalece la transparencia en un mercado esencial para la vida diaria.

Precios del gas LP en algunas regiones del país

Autoridades mexicanas determinan cuál es el costo máximo del servicio en todo el país.
La consulta semanal de precios máximos de gas LP permite a los consumidores conocer tarifas actualizadas según su región. - (Gronk)

A continuación, se presentan ejemplos recientes considerando precio por kilogramo y por litro con IVA:

  • Aguascalientes - Aguascalientes - $19.94 - $10.77
  • Aguascalientes - Asientos - $19.94 - $10.77
  • Baja California Sur - La Paz - $21.81 - $11.78
  • Baja California Sur - Los Cabos - $22.50 - $12.15
  • Campeche - Seybaplaya - $19.55 - $10.55
  • Campeche - Tenabo - $19.55 - $10.55
  • Chiapas - San Andrés Duraznal - $20.19 - $10.90
  • Chiapas - San Cristóbal de las Casas - $20.19 - $10.90
  • Ciudad de México - Azcapotzalco - $19.28 - $10.41
  • Ciudad de México - Benito Juárez - $19.28 - $10.41
  • México - Cuautitlán Izcalli - $19.28 - $10.41
  • México - Ecatepec de Morelos - $19.28 - $10.41
  • Nuevo León - Doctor González - $19.14 - $10.33
  • Nuevo León - Guadalupe - $19.14 - $10.33
  • Zacatecas - Río Grande - $20.52 - $11.08
  • Zacatecas - Chalchihuites - $19.94 - $10.77
  • Querétaro - San Juan del Río - $19.28 - $10.41
  • Querétaro - Tequisquiapan - $19.28 - $10.41

    • Regulación y herramientas para los consumidores

    Gremio Gasero Nacional anuncia paro de labores por falta de un margen operativo adecuado. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)
    Verificar los precios máximos oficiales de gas LP resulta fundamental para detectar abusos y evitar cobros indebidos. - (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)

    El esquema de precios máximos forma parte de una estrategia para evitar desequilibrios en el mercado. Con límites definidos, se busca impedir cobros excesivos y asegurar condiciones más justas tanto para distribuidores como para usuarios finales.

    Además, existen plataformas digitales donde los ciudadanos pueden verificar costos y reportar irregularidades. Estas herramientas fortalecen la participación social y obligan a los proveedores a cumplir con las disposiciones establecidas.

    La actualización semanal también genera presión competitiva entre empresas, incentivando mejoras en el servicio. Mantenerse dentro de los rangos autorizados no solo es una obligación, sino también una forma de conservar la confianza del cliente.

    Efectos en el gasto familiar y la estabilidad del mercado

    Dentro de la tercera semana del 2025 los precios tuvieron un ligero aumento.
    La regulación del mercado de gas LP promueve competencia entre empresas y mejora la transparencia y el servicio al consumidor. (Grok)

    El control de precios del gas LP tiene un impacto directo en la economía de los hogares, ya que se trata de un insumo básico en actividades cotidianas como la preparación de alimentos. Limitar incrementos abruptos ayuda a mantener previsibles los gastos mensuales.

    Al mismo tiempo, esta política contribuye a reducir prácticas especulativas dentro de la cadena de suministro. Con reglas claras, se favorece un acceso más equitativo y continuo a este energético, esencial para millones de familias en el país.

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