México

¿Vienes al Mundial? No te pierdas la Expo Barbacoa y Maíz, el evento gastronómico imperdible en Tlalpan

Un evento donde la tradición, la cocina y la comunidad se unen en una experiencia inigualable al sur de la capital

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Gran multitud de personas sonrientes en un evento al aire libre. Muchos hacen gestos de aprobación o saludan, algunos con delantales de la Expo Barbacoa Tlaxcala
La entrada será gratuita y se recomienda llegar temprano para aprovechar al máximo la experiencia. (Alcaldía Tlalpan)

Las familias productoras de la alcaldía Tlalpan se preparan para recibir miles de visitantes durante la tercera edición de la Expo Barbacoa y Maíz 2026, uno de los encuentros gastronómicos más esperados del sur de la Ciudad de México.

Este evento, que se suma a la estrategia Tlalpan Mundialista, busca mostrar la riqueza de los platillos tradicionales y fortalecer la economía rural local en pleno contexto de la Copa Mundial de Futbol.

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La cita está programada para los días 13 y 14 de junio, de 8:00 a 18:00 horas, en el Deportivo de Béisbol La Joya, ubicado sobre avenida Insurgentes Sur en la colonia La Joya.

La entrada será gratuita y se recomienda llegar temprano para aprovechar al máximo la experiencia.

Más de 50 productores y una gran oferta culinaria

La edición 2026 contará con la participación de más de 50 productores provenientes del Suelo de Conservación de Tlalpan, quienes darán a conocer una amplia gama de presentaciones de barbacoa: desde maciza hasta pancita y lengua, con opciones en tacos suaves, dorados y el tradicional consomé.

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También habrá platillos elaborados con maíces nativos, como quesadillas, tlacoyos y gorditas, además de salsas y bebidas artesanales.

El evento se ha consolidado como un escaparate para las comunidades rurales de la demarcación, permitiendo que los visitantes degusten alimentos y conozcan saberes transmitidos de generación en generación.

Esta feria representa una oportunidad clave para que productores locales den a conocer sus productos directamente al público, sin intermediarios.

Cinco mujeres, incluyendo una niña, en delantales blancos posan detrás de un puesto de comida en un Marketplace, con masa y platillos sobre la mesa
La Expo Barbacoa y Maíz se realizará los días 13 y 14 de junio en el Deportivo de Béisbol de La Joya. (Alcaldía Tlalpan)

¿Qué esperar de la Expo Barbacoa y Maíz 2026?

Durante dos días, la Expo reunirá tanto a habitantes de la Ciudad de México como a turistas nacionales e internacionales que llegan por el Mundial de Futbol.

Quienes asistan podrán disfrutar de los sabores más representativos de la gastronomía mexicana y acercarse a una de las tradiciones más antiguas de la zona sur de la capital.

Según fuentes oficiales, este encuentro gastronómico no solo promueve la identidad culinaria, sino que también visibiliza el papel fundamental de las comunidades rurales para la preservación del entorno y el bienestar alimentario de la ciudad.

La feria permitirá a los asistentes conocer de cerca el trabajo de agricultoras y agricultores que mantienen vivas técnicas ancestrales de cultivo y transformación del maíz.

La Expo Barbacoa y Maíz se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan experiencias auténticas en la Ciudad de México. Los organizadores prevén una importante derrama económica para las comunidades participantes, beneficiando de manera directa a familias productoras y fortaleciendo la economía local.

Cartelera artística y ambiente familiar

Además de la oferta culinaria, la agenda de la Expo incluye música en vivo y espectáculos culturales pensados para toda la familia.

Entre los grupos confirmados figuran:

  • La Destructiva Tromba Sinaloense
  • Los Ex de la F
  • Los Delta GR
  • Naylet Beatriz y sus Terrícolas
  • Esencia de Ángeles
  • Adolescent’s Orquesta

Estas presentaciones buscan crear un ambiente festivo y resaltar el valor de las tradiciones de Tlalpan.

La experiencia se complementa con actividades culturales y recreativas que permiten disfrutar el fin de semana en compañía de amigos o familiares.

Estrategia Tlalpan Mundialista y promoción de la identidad local

La Expo Barbacoa y Maíz forma parte de un calendario más amplio de actividades impulsadas bajo la estrategia Tlalpan Mundialista.

Esta iniciativa, desarrollada con motivo de la Copa Mundial de Futbol, busca proyectar la identidad de la alcaldía y atraer a visitantes interesados en la cultura, la gastronomía y el turismo local.

La programación contempla eventos como Fogones México, la Feria del Taco, el Festival del Caldo Tlalpeño, Vibra Oaxaca en Tlalpan, Festival Originario y México Late en Tlalpan, entre otros.

Todas estas actividades están diseñadas para fortalecer la economía de la demarcación y promover el intercambio cultural durante la temporada mundialista.

Las autoridades locales han destacado que la Expo es una forma de reconocer el trabajo de las familias productoras, quienes mantienen vivas costumbres fundamentales para la identidad y la economía rural de Tlalpan.

Además, resaltan el papel de la feria en la conservación de prácticas agrícolas y productivas que contribuyen al equilibrio ambiental de la capital.

Grupo de siete personas sonrientes posando bajo una carpa blanca en un evento al aire libre. Llevan delantales y sombreros. Un letrero rosa dice 'BARBACOA LOS TRES'
La edición 2026 contará con la participación de más de 50 productores provenientes del Suelo de Conservación de Tlalpan. (Alcaldía Tlalpan)

Un evento para todos los gustos

La tercera edición de la Expo Barbacoa y Maíz invita tanto a expertos en gastronomía como a quienes solo buscan pasar un buen rato y descubrir nuevos sabores.

La variedad de platillos, la calidad de los productos y la autenticidad de las recetas la convierten en un evento imprescindible para quienes desean conocer la riqueza culinaria de la Ciudad de México.

El encuentro también destaca la importancia de consumir productos locales y apoyar a las comunidades rurales, permitiendo que los asistentes se acerquen a los procesos de producción artesanal y valoren el trabajo detrás de cada platillo.

Para quienes deseen asistir, llegar al recinto es sencillo: basta con tomar la Línea 1 del Metrobús y descender en la estación La Joya. Desde ahí, el Deportivo de Béisbol se encuentra a unos 10 minutos a pie sobre avenida Insurgentes Sur.

Los organizadores recomiendan llegar temprano para aprovechar todas las actividades y recorrer la feria sin prisas.

Además se sugiere acudir con ropa cómoda y efectivo, ya que muchos de los puestos no cuentan con pago electrónico.

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