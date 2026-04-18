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Memes estallan tras reconocer al “perro caramelo” como raza mexicana

Usuarios reaccionaron con humor al anuncio oficial de Propaem

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El reciente reconocimiento del llamado “perro caramelo” por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México desató una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en convertir el anuncio en tendencia a través de memes y comentarios cargados de humor.

La dependencia incluyó a este popular can de pelaje amarillo dentro de una lista de razas representativas del país, junto a especies ampliamente identificadas como el calupoh, xoloitzcuintli y el chihuahua. Aunque el “perro caramelo” no cuenta con una clasificación oficial, su presencia en el territorio mexicano es innegable, ya que forma parte del paisaje urbano y rural desde hace décadas.

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Este tipo de perro es resultado del mestizaje entre distintas líneas genéticas que llegaron al continente durante la época colonial. Su resistencia, adaptabilidad y cercanía con las personas lo han convertido en un símbolo cotidiano en calles, colonias y hogares del país.

De acuerdo con la Propaem, los perros mestizos cumplen funciones relevantes dentro de la sociedad mexicana. Han participado en labores de vigilancia, así como en operativos de rescate, además de ser compañeros habituales en miles de familias. Este reconocimiento busca visibilizar su importancia y el papel que desempeñan en distintos ámbitos.

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Sin embargo, más allá del enfoque institucional, el anuncio tomó otro rumbo en plataformas digitales. Usuarios de distintas redes sociales comenzaron a compartir imágenes, bromas y comparaciones sobre el “perro caramelo”, celebrando su inclusión con un tono desenfadado. En cuestión de horas, el tema se volvió viral, posicionándose como uno de los más comentados.

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Los memes no se hicieron esperar: desde referencias a su presencia en cualquier esquina del país, hasta bromas sobre su supuesta “oficialización” como raza mexicana. Para muchos internautas, este reconocimiento representó una especie de homenaje a uno de los animales más representativos de la vida cotidiana en México.

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Aunque el anuncio tenía como objetivo destacar la relevancia de los perros mestizos, la conversación digital giró hacia el lado humorístico, mostrando una vez más cómo las redes sociales reinterpretan la información oficial y la convierten en contenido viral.

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En medio de risas y publicaciones creativas, el “perro caramelo” se consolidó no solo como un símbolo cultural, sino también como protagonista de una tendencia que combinó identidad, humor y orgullo popular.

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