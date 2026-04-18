Tras prohibición de distribución de condones en Feria de San Marcos en Aguascalientes, cuestionan al gobierno de Tere Jiménez

El diputado Jaime López Vela criticó que no se permita la distribución de condones durante la Feria de San Marcos 2026. (Foto: Cámara de Diputados)

La decisión del gobierno de Aguascalientes de prohibir la distribución de condones durante la Feria de San Marcos 2026 ha provocado cuestionamientos a la administración de María Teresa Jiménez Esquivel, luego de que activistas y legisladores advirtieran desde la Cámara de Diputados que esta medida pone en riesgo la salud sexual de la población.

El diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad en San Lázaro, afirmó que la Secretaría de Salud estatal rechazó participar en la entrega de preservativos y calificó la decisión como una “barbaridad”.

Durante una conferencia de prensa, López Vela solicitó a la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel que intervenga, al advertir que la postura de la Secretaría de Salud local expone a los habitantes ante enfermedades de transmisión sexual. El legislador entregó condones a activistas de Aguascalientes, insumos donados por la Fundación México Vivo para fortalecer la prevención y protección.

El diputado local Rodrigo Mireles sostuvo que la posición del gobierno estatal ignora la realidad del estado, donde se registra un incremento en los casos de VIH. Explicó que en el Congreso impulsa reformas y protocolos para informar y prevenir, especialmente entre jóvenes.

Prohibición de condones en la feria genera críticas a la Secretaría de Salud

El secretario de Salud estatal, Rubén Galaviz Tristán, habría declarado que el gobierno no participaría en la distribución de condones, por lo que recibió cuestionamientos de activistas y legisladores. López Vela afirmó: “Esta es una medida necesaria para auspiciar la salud sexual de la población en general, y al secretario de Salud, lo que es una barbaridad, le parece que esto no es apropiado”.

Acusan a Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud en Aguascalientes, de minimizar casos de Sida en la entidad. (Facebook)

Efraín González Muro, director general del Centro de Atención Vive Aguascalientes (CAVA), reprobó las declaraciones del secretario de Salud, pues considera que ponen en riesgo a las y los asistentes de la feria, evento que cada año recibe a más de ocho millones de personas.

González Muro señaló: “Que el secretario de Salud, que su tarea es cuidar la salud, dé estas declaraciones, es lamentable, pero nosotras vamos a repartir condones e información sobre los medicamentos preventivos y de emergencia para evitar la transmisión del VIH”.

Legisladores y activistas advierten riesgos y discriminación

El diputado Mireles detalló que promueve en el Congreso iniciativas para capacitación y prevención, así como protocolos de atención en salud para jóvenes: “Es urgente que hagamos estas campañas de prevención y agradezco que existan asociaciones que trabajan diariamente en este contexto para prevenir enfermedades de transmisión sexual y que los jóvenes conozcan cuáles son los cuidados que debe haber”.

Además, González Muro cuestionó que el titular de la Secretaría de Salud afirme que el VIH se concentra en hombres “gays” con múltiples parejas, lo que considera que alimenta el estigma y la discriminación.

Puntos clave que señalaron los legisladores y activistas:

El gobierno estatal se niega a participar en la distribución de condones.

Se detecta un aumento en los casos de VIH en la entidad.

Las declaraciones oficiales refuerzan estigmas y discriminación.

Más de ocho millones de personas acuden a la feria cada año.

Asociaciones civiles mantienen labores de prevención y entrega de insumos.

Temas pendientes en salud sexual y diversidad

López Vela informó que, en reunión de la Comisión de Salud con el secretario federal David Kershenobich Stalnikowitz, se confirmó la llegada de la vacuna contra la viruela símica, procedente de Puerto Vallarta, y también detalló su propuesta de nuevo modelo de atención al VIH ante el aumento de casos y muertes por Sida.

El diputado reconoció al gobierno de Morelos por el nombramiento de Ángel Gabriel Villanueva Castañeda, hombre trans, al frente del área de diversidad de la Dirección General en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Además, anunció la recepción de una minuta del Senado que busca el reconocimiento de personas intersexuales con base en sus características sexuales.