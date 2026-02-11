Ganancias del gigante de telecomunicaciones América Móvil crecen un 261,6 % en 2025

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- Los beneficios netos de América Móvil, el gigante de telecomunicaciones del magnate mexicano Carlos Slim, crecieron un 261,6 % en 2025, hasta los 82.819 millones de pesos (4.818 millones de dólares), informó la empresa.

Esto mantiene su racha positiva tras la ganancia de 22.902 millones de pesos (poco más de 1.332 millones de dólares) registrada en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el desempeño fue impulsado por un sólido crecimiento en ingresos por servicios, apoyado por un aumento en los ingresos de postpago, además de que los costos integrales de financiamiento fueron aproximadamente la mitad de los registrados en el trimestre del año anterior.

"Lo que derivó en una utilidad neta de 19,1 miles de millones de pesos, cuatro veces superior a la del mismo trimestre del año previo. Esto era equivalente a 32 centavos de peso por acción ó 35 centavos de dólar por ADR", indicó la empresa.

Mientras que los ingresos de la compañía -que opera en América Latina y Europa- se ubicaron en 943.638 millones de pesos (unos 54.900 millones de dólares) en el 2025, un alza del 8,6 % interanual, además, los ingresos por servicios se expandieron un 8,6 % y por equipo un 9,9 %.

Según el cuarto reporte trimestral del año, las ganancias de América Móvil antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) fueron de 94.928 millones de pesos (unos 5.523 millones de dólares), un aumento del 4,2 %.

Asimismo su utilidad operativa fue de 49.129 millones de pesos mexicanos (unos 2.858 millones de dólares), un incremento del 5,9 % respecto al mismo trimestre del año anterior.

Tan solo en el cuarto trimestre, los ingresos totales de América Móvil alcanzaron los 244.897 millones de pesos (unos 14.248 millones de dólares), un incremento interanual de 3,4 %.

"A tipos de cambio constantes, los ingresos aumentaron 6,2 %, impulsados por un crecimiento de 5,3 % en los ingresos por servicios", señaló la firma en su reporte.

Los ingresos por servicios aumentaron un 2,3 % y los provenientes de equipos lo hicieron en el 11,1 %.

El desempeño se vio reflejado también en el crecimiento de la base de clientes postpago, que sumó 2,5 millones de nuevos usuarios, especialmente en Brasil (644.000), Colombia (276.000) y México (135.000).

De igual manera, precisó que la banda ancha y las redes corporativas mostraron crecimientos del 6,4 % y del 6,9 %, respectivamente.

En la plataforma de línea fija se registraron 542.000 nuevos accesos de banda ancha, de los cuales 184.00 correspondieron a México.

América Móvil destacó que la mejora en su rentabilidad se logró en un entorno de apreciación del peso mexicano frente al dólar, y pese al entorno de incertidumbre provocado por el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos que se mantuvo hasta mediados del cuarto trimestre.

Según el cuarto reporte trimestral del año, la empresa ubicó su deuda neta en 448.000 millones de pesos (poco más de 26.065 millones de dólares) al cierre del año, con una razón deuda neta/EBITDAaL de 1,52 veces. EFE