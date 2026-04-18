‘Mi amigo el sol’, la apuesta por la cultura mexicana y la dirección femenina en animación

Ciudad de México, 18 abr (EFE).- Pese a que “siempre ha habido mujeres trabajando en la industria de la animación mexicana”, la directora mexicana Alejandra Pérez González es apenas la segunda mujer en México en dirigir un largometraje animado como ‘Mi amigo el sol’, una apuesta por la dirección femenina y la “reivindicación de la mitología mexicana”, asegura la realizadora a EFE.

Pérez González, cofundadora del movimiento Mujeres en el Mundo de la Animación (MAM), considera que dirigir esta cinta, protagonizada por Xóchitl, una niña mexicana, es la oportunidad de explorar el México antiguo, rico en deidades como Quetzalcóatl o Chalchiuhtlicue, y de visibilizar el difícil camino al que se han enfrentado las mujeres para liderar producciones en 2D.

“Si revisas los archivos de Disney, verás que las mujeres solo podían hacer ‘ink and paint’ (entintado y pintura), y que, si querían animar o hacer ‘storyboard’ (guion gráfico), se les decía que no, únicamente por ser mujeres”, explica sobre cómo, entre 1920 y 1960, los departamentos de animación en los estudios Walt Disney eran dominados por hombres.

Un problema que también detecta en la historia de la animación en México, pues a Beatriz Herrera Carrillo (México, 1967), reconocida como una de las primeras mujeres animadoras del país, tampoco “la dejaban animar”, señala.

A ello se suma que en la industria de la animación usualmente no se piensa “tanto en la figura del director”, como en las producciones de acción real, lo que contribuye a “la invisibilización de las directoras”, agrega.

Según Pérez González, “ocupar un puesto de liderazgo” en el sector “sigue siendo cuestionado por los hombres”.

Pese a ello, a sus 45 años, logró dirigir esta coproducción con Brasil, que tuvo una inversión de aproximadamente 30 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares), y contó con una canción original de Ximena Sariñana y la participación en el doblaje del artista Erasmo Catarino.

Entretenimiento y cultura mexicana

Esos elementos son parte del impulso comercial de la película, escrita por Miguel Ángel Uriel, que narra la historia de Xóchitl, una joven pintora que vive con su padre, Diego, y su abuela en un edificio abandonado en la capital mexicana, que termina transformándose en un portal hacia Tollan, un mundo habitado por deidades de la mitología mexica.

La animadora cuenta que ‘Mi amigo el sol’ es “comercial e infantil”, pero a la vez reflexiva, elementos que suelen tener las películas de Disney y que conectan con el público mexicano, como ocurrió con ‘Hoppers’, que, a más de un mes de su estreno, se mantiene en la quinta posición de la taquilla del país.

Aunque la diferencia entre esta producción y “las que se hacen en el extranjero” es que esta rescata “nuestra mitología”, considera.

“Imagínate que hubiera más películas de esta, de nuestras mitologías, en tonos más oscuros o cómicos”, plantea sobre esta narrativa que es cada vez más común en la animación mexicana con filmes como ‘Batman Azteca’ o ‘La marca del jaguar’, esta última estará en el en el Marché du Film en la próxima edición del Festival de Cannes.

El vínculo de padre e hija

Al situarse los personajes entre el mundo mágico de Tollan y la Ciudad de México, este segundo escenario se convierte en la dimensión más real, pues es ahí donde Diego, junto con su hija, enfrentan la pobreza urbana que, en su caso, se traduce en desalojo y precariedad laboral.

“Me daba miedo retratar una realidad que no vivo: no quería caer en estereotipos, pero, al final, sí es la vida de mucha gente en México; incluso daría para otra película”, admite.

Sin embargo, enfatiza que “el corazón de ‘Mi amigo el sol’ está en la relación padre e hija”, un vínculo poco explorado en la animación, especialmente cuando se retratan los “retos de ser padre soltero”, como ocurre con Diego.

‘Mi amigo el sol’ es una propuesta visual en animación 2D y formato 4K que tardó cinco años en producirse con la colaboración de Tortuga Studios (Brasil) y Fotosíntesis Media (México) y tendrá su estreno en el próximo 22 de abril en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).