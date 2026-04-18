Festival de Cine en México premia a los directores chilenos Pablo Larraín y Maité Alberdi

Guadalajara (México), 17 abr (EFE).- Los directores chilenos Pablo Larraín y Maité Alberdi recibieron este viernes un homenaje por su trayectoria durante la inauguración de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se lleva a cabo en esta ciudad del oeste de México hasta el 25 de abril.

Larraín, realizador de la trilogía de biografías ‘Jackie’, ‘Spencer’ y ‘María’, recibió el Premio Homenaje Iberoamericano y dedicó el reconocimiento a su hermano, Juan de Dios Larraín, con quien fundó Fábula, la productora de todos sus filmes.

Alberdi recibió el Premio Homenaje Internacional por su trabajo como documentalista en cintas como ‘La memoria infinita’, nominada al Oscar en 2024 como Mejor Película Documental.

En su discurso, la realizadora quien forma parte de la delegación de Chile como país invitado en esta edición, recordó que el cine es el reflejo de la complejidad de la vida cotidiana y de los que nos da humanidad.

“Quiero filmar para abrir espacios de empatía, para que el espectador pueda reconocerse en alguien que aparentemente está lejos. Creo que es el verdadero poder del cine, crear conexiones humanas”, aseguró.

El actor venezolano Edgar Ramírez fue galardonado con el Premio Homenaje Internacional y aprovechó para agradecer a México por acoger a miles de personas que han sido obligadas a salir de Venezuela.

“México ha protegido e integrado a quienes han llegado con el corazón hecho pedazos, porque México ha sabido abrir sus brazos de par en par cuando otros solo han levantado muros”, declaró.

En reconocimiento a “una vida dedicada al arte”, la actriz mexicana Luisa Huertas recibió el Premio Mayahuel de Plata al Cine Mexicano y en su discurso reivindicó el papel del cine como un lugar para “preservar la memoria histórica".

Como parte de esta edición, FICG recibirá además al director polaco-estadounidense Darren Aronofsky quien dará una clase magistral el martes y recibirá el premio Mayahuel Internacional por su trayectoria con filmes como ‘El cisne negro’, ‘Réquiem por un sueño’ y ‘La ballena’, esta última ganadora de dos premios Óscar en 2023.

El estreno de la película ‘Moscas’, del mexicano Fernando Emke, dio punto final a la gala inaugural para iniciar la fiesta del cine iberoamericano.

Durante ocho días, unas 200 películas serán exhibidas en 30 sedes cinematográficas, de las cuales 70 estarán en la selección oficial del festival, entre ellas corto y largometrajes mexicanos e iberoamericanos de ficción, documental y animación que compiten por una una bolsa de 2 millones 75.000 pesos en premios. EFE

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