Se extiende presunto derrame de hidrocarburo en el Golfo de México sobre costas de Veracruz y Tabasco

Hidrocarburo en el Golfo llega a costas de Veracruz y Tabasco. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

A una semana de que comenzaran a aparecer manchas de hidrocarburo en las costas del sur de Veracruz, la preocupación crece entre comunidades pesqueras que dependen del mar para subsistir.

Organizaciones ambientales y pobladores reportan que el chapopote ya se ha extendido a lo largo de aproximadamente 230 kilómetros del litoral del Golfo de México, afectando al menos 39 localidades entre Veracruz y Tabasco, mientras denuncian falta de información oficial y una respuesta tardía ante la emergencia ambiental.

De acuerdo con la organización Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, la contaminación ya cubre todas las playas de los municipios veracruzanos de Tatahuicapan, Mecayapan y Pajapan, donde el hidrocarburo también ingresó a la Laguna del Ostión, un ecosistema clave del que dependen al menos nueve comunidades pesqueras.

El avance del chapopote no se limita a esta región. Habitantes y colectivos han detectado residuos en Carrizal, en el municipio de Catemaco, así como en zonas del litoral de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, incluyendo La Barra de Sontecomapan y Roca Partida, áreas reconocidas por su biodiversidad y valor ecológico.

Diversos puntos de Veracruz y Tabasco han detectado la presencia de chapopote, por lo que han hecho un llamado a atender la urgencia ambiental. Foto: (Corredor Arrecifal del Golfo de México)

Las consecuencias ya comienzan a reflejarse en la fauna silvestre. En Punta Puntilla, al norte de la reserva, pobladores encontraron una tortuga cubierta de hidrocarburos, un hallazgo que encendió las alertas sobre posibles daños a especies protegidas y a ecosistemas costeros particularmente sensibles.

En el vecino estado de Tabasco, la situación tampoco es alentadora. Comunidades reportan acumulaciones de chapopote en las costas de Paraíso y Sánchez Magallanes, donde el petróleo fue arrastrado desde el mar hacia la costa. Del total de localidades afectadas, 30 se ubican en el sur de Veracruz y nueve en Tabasco, según reportes de organizaciones ambientales y habitantes.

Ante lo que consideran una respuesta insuficiente de las autoridades y empresas petroleras, muchas comunidades han decidido actuar por su cuenta. Ante ello, pescadores, comerciantes y prestadores de servicios turísticos comenzaron a retirar manualmente el chapopote de la playa el pasado 7 de marzo. Sin embargo, lo hicieron sin capacitación ni equipo de protección, exponiéndose a riesgos para la salud asociados con sustancias potencialmente cancerígenas presentes en los hidrocarburos.

El problema no solo es ambiental. Para muchas familias, el mar representa su principal fuente de ingresos. Desde que comenzaron a aparecer las manchas de petróleo el 2 de marzo, numerosas comunidades suspendieron la pesca y las actividades turísticas, lo que ha generado incertidumbre económica y preocupación por el sustento diario.

Recientemente, habitantes reportaron la presencia de una tortuga afectada por dicho hidrocarburo. Foto: (Redes sociales)

La organización Greenpeace México advirtió que la situación constituye una emergencia socioambiental que requiere atención inmediata, transparencia sobre el origen del hidrocarburo y la implementación de brigadas de limpieza con equipo adecuado. Además, subrayó la necesidad de investigar a los responsables y garantizar la reparación de los daños ambientales y económicos.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha señalado que hasta el momento no se ha identificado el origen del hidrocarburo y descartó que exista evidencia de un derrame proveniente de plataformas o embarcaciones. Entre las hipótesis que se analizan se encuentra la posibilidad de una chapopotera natural en el mar que aún no ha sido localizada.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste en las comunidades costeras. En lugares como Pajapan, habitantes de la comunidad indígena nahua advierten que el derrame amenaza años de trabajo de restauración ambiental.

Con la temporada de anidación de tortugas marinas acercándose en abril y los manglares y arrecifes del Golfo en riesgo, los pobladores temen que el impacto del chapopote apenas esté comenzando.