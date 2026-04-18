Así fue el encuentro entre Sheinbaum y mexicanos residentes en España: “Reconocer nuestro legado de grandeza” | Fotos

Claudia Sheinbaum se reúne con connacionales mexicanos en el consulado de Barcelona. (Crédito: Presidencia)
La presidenta Claudia Sheinbaum mostró a través de sus redes sociales la reunión que mantuvo con mexicanos que residen en España en las instalaciones del consulado de Barcelona:
“El ser mexicano quiere decir eso: reconocer nuestro legado de grandeza”.
Cabe recordar que la reunión se dio tras la participación de la mandataria mexicana en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde se reunió con:
- Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España;
- Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia;
- Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil;
- Yamandú Orsi, presidente de Uruguay;
- y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.
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