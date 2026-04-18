Así fue el encuentro entre Sheinbaum y mexicanos residentes en España: “Reconocer nuestro legado de grandeza” | Fotos

Claudia Sheinbaum se reúne con connacionales mexicanos en el consulado de Barcelona. (Crédito: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum mostró a través de sus redes sociales la reunión que mantuvo con mexicanos que residen en España en las instalaciones del consulado de Barcelona:

“El ser mexicano quiere decir eso: reconocer nuestro legado de grandeza”.

Cabe recordar que la reunión se dio tras la participación de la mandataria mexicana en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde se reunió con:

Pedro Sánchez Pérez-Castejón , presidente del Gobierno de España;

Gustavo Petro Urrego , presidente de Colombia;

Luiz Inácio Lula da Silva , presidente de Brasil;

Yamandú Orsi , presidente de Uruguay;

y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Claudia Sheinbaum participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. (Foto: Presidencia)

Claudia Sheinbaum se reunió con connacionales mexicanos después de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. (Foto: Presidencia)

La presidenta de México compartió con mexicanos en España. (Foto: Presidencia)

Claudia Sheinbaum compartió con connacionales mexicanos en la embajada de Barcelona. (Foto: Presidencia)

Algunos mexicanos que residen en España llevaron carteles a la convivencia con la presidenta de México. (Foto: Presidencia)

Durante su visita en España, la presidenta es acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. (Foto: Presidencia)

Claudia Sheinbaum compartió con connacionales mexicanos en la embajada de Barcelona. (Foto: Presidencia)

Durante el encuentro con Sheinbaum en España, algunos mexicanos se acercaron para tomarse fotografías con la mandataria. (Foto: Presidencia)

Connacionales mexicanos en España entregaron algunos detalles a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Presidencia)