La efusiva recepción de mexicanos a Claudia Sheinbaum en España: “El corazón de México late fuerte en cualquier rincón”, dice la presidenta

A su llegada a Barcelona, España, la presidenta Claudia Sheinbaum se detuvo a tomarse fotos con mexicanos que ya la esperaban. (Crédito: Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, llegó a Barcelona, España, este 17 de abril de 2026, el objetivo de su visita se centra en la participación que tendrá en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, junto a mandatarios de Colombia, Brasil, España y Uruguay.

La mandataria mexicana compartió a través de redes sociales un breve mensaje acompañado de un video donde se le puede ver compartiendo con los connacionales que ya la esperaban:

“De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón”.

Entre fotos y abrazos, así fue el arribo de Sheinbaum a España

A las afueras de un hotel ubicado en la Plaza de España de Barcelona, decenas de mexicanos ya esperaban a Sheinbaum con una efusiva porra: “¡Presidenta, presidenta!”.

Al bajar del vehículo donde viajaba, los connacionales se abalanzaron hacia ella para tomarse fotos y recibir un saludo de la mandataria, quienes no dejaron de corear: “Es un honor estar con Claudia hoy”.

Un grupo de cantantes recibió a la presidenta Claudia Sheinbaum al llegar a España para asistir a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. (Crédito: Presidencia)

En una de las grabaciones donde fue captada la presidenta, se puede observar que un grupo de músicos la esperaba para realizar una breve presentación frente a la mandataria. Sheinbaum agradeció el gesto, al mismo tiempo que abrazaba a las personas que se acercaban a saludarla.

El arribo de la líder mexicana se dio entre firma de autógrafos, toma de fotografías con connacionales y un breve mensaje ante medios: “¡Que viva la paz, siempre!”.

¿Cuál es la agenda de la presidenta de México en Barcelona?

El sábado 18 de abril, Sheinbaum participará en Barcelona en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, junto a varios jefes de Estado. Durante esta visita de trabajo, la mandataria mexicana mantendrá reuniones con:

Pedro Sánchez Pérez-Castejón , presidente del Gobierno de España;

Gustavo Petro Urrego , presidente de Colombia;

Luiz Inácio Lula da Silva , presidente de Brasil;

Yamandú Orsi , presidente de Uruguay;

y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda a connacionales en Barcelona mientras es recibida con entusiasmo a su llegada para la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. (Presidencia de México)

La agenda de la presidenta también incluye un encuentro con la comunidad mexicana residente en España.

El domingo 19 de abril, Sheinbaum Pardo visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde tiene previsto reunirse con académicos y funcionarios, además de realizar un recorrido por las instalaciones.

En esta gira, la presidenta estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.