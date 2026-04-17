México

¿La de legislar no se la saben? Alejandro Moreno y Noroña protagonizan nueva pelea en redes: “¡Así te gusta, parásito!”

Los senadores del PRI y de Morena, respectivamente, publicaron por separado imágenes de ambos creadas con Inteligencia Artificial

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El legislador de Morena rindió las primeras declaraciones tras el altercado con el militante del PRI. | (Jesús Avilés/ Infobae México)
El legislador de Morena rindió las primeras declaraciones tras el altercado con el militante del PRI. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, arremetió contra el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, lo que generó una nueva pelea entre ambos a través de redes sociales, donde se calificaron uno al otro como “parásitos”.

En su cuenta de X, Moreno Cárdenas publicó un mensaje en el cual se refiere a Noroña como “rata inmunda” y lo acusa de no tener calidad moral, luego de que el morenista se refirió al PRI como “canallas” durante una transmisión por YouTube.

“A ver, @fernandeznorona, changoleón apestoso, rata inmunda. No tienes calidad moral para abrir el hocico y hablar de nosotros. Eres parte de esa narcopolítica de cuarta que tiene al país hecho pedazos. Has vivido de arrastrarte al poder, del grito fácil y del berrinche permanente.

“En años no puedes presumir un solo logro real ni una sola causa que le haya servido a México. Eres un parásito del sistema. No tienes vergüenza. Callaste cuando entregaron el país al crimen organizado. Aplaudiste mientras desmantelaban instituciones. Levantaste la mano para todas las decisiones que hoy tienen a las familias viviendo con miedo. Eres cómplice del peor gobierno de nuestra historia. Eso sí es cinismo”, escribió en la red social.

Alejandro Moreno le respondió a Noroña que “al PRI se le enfrenta con argumentos”, afirmando que “no tienen como sostener” que el gobierno de Morena es mejor que los sexenios del PRI.

Asimismo, reiteró sus acusaciones sobre presuntos vínculos entre la actual administración y el crimen organizado, y lo señaló de esconderse en su mansión en Tepoztlán “como sultán”.

“Eres un hipócrita profesional. Tu doctrina es la hipocresía y tus Dioses son el narco y el crimen organizado. Eso es lo que representas, rata corrupta. ¡Eres una mierda, apestoso y mugroso! Que te quede claro. A mí no me tiembla la mano para defender al PRI, a México y a la ciudadanía que ya decidió ponerles un alto y mandarlos de vuelta a La Chingada", agregó.

La publicación la acompañó de una imagen, aparentemente creada con Inteligencia Artificial, en la que se ve al dirigente priista gritándole de frente a Noroña, supuestamente asustado ante la actitud del priista y con la frase: “Así te gusta, parásito”.

En respuesta, Noroña publicó una imagen, también creada con Inteligencia Artificial, en la que se ve a Alejandro Moreno sentado dentro de una celda en prisión, replicando la frase: “Así te gusta, parásito”, sin agregar ningún mensaje adicional.

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