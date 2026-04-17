Gobierno del Edomex entrega apoyos a víctimas de feminicidio y desaparición: amplía cobertura a adultos mayores

Canasta Alimentaria para víctimas de delito (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México, entregó 151 apoyos del programa Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición, con una inversión de 4.3 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2026.

Este programa, operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, busca brindar respaldo económico a familias que han sido afectadas por delitos de alto impacto, como feminicidio y desaparición.

En esta ocasión, destaca una innovación clave: por primera vez, 40 adultos mayores fueron incluidos como beneficiarios directos, al asumir la crianza de niñas y niños en situación de orfandad.

Durante el acto de entrega, Adriana Miranda Gómez, en representación de las personas beneficiarias, agradeció el respaldo institucional y la sensibilidad del gobierno estatal. Señaló que estos apoyos representan un alivio significativo en medio de procesos difíciles, permitiendo a las familias reconstruir sus vidas con mayor estabilidad emocional y económica.

Apoyo económico para víctimas

Canasta Alimentaria para víctimas de delito (Gob. Edomex)

El Consejero Jurídico del gobierno estatal, Jesús George Zamora, explicó que el programa contempla la entrega mensual de 2 mil 200 pesos hasta por 12 meses.

En el caso de los adultos mayores que ahora forman parte del padrón, el monto asciende a 3 mil pesos mensuales, reconociendo la carga adicional que implica el cuidado de menores.

“Hoy estamos entregando 151 apoyos para ustedes, para reconstruir estos proyectos de vida, pero lo ampliaremos a absolutamente todas las personas que lo necesiten”, afirmó el funcionario, quien reiteró el compromiso del gobierno estatal de acompañar a las víctimas a través de distintas dependencias.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la paz social y garantizar la atención digna a las víctimas.

“Este programa es una forma de decirles que no están solas, que no están solos. Sus necesidades importan y el Estado responde con cercanía, respeto y hechos”, enfatizó.

Aumento al programa

El programa Canasta alimentaria para víctima de feminicidio y desaparición otorga a adultos mayores 3 mil pesos (Gob. Edomex)

El incremento presupuestal ha sido un factor determinante para ampliar el alcance del programa. Las solicitudes atendidas en esta entrega corresponden a registros realizados en 2025, lo que permitió planificar un aumento tanto en el monto del apoyo —que pasó de 2 mil a 2 mil 200 pesos— como en la cobertura.

Esta política pública se enmarca en un enfoque de justicia social, al priorizar a sectores históricamente vulnerables, como mujeres víctimas de violencia, familiares de personas desaparecidas y ahora adultos mayores responsables de menores en condiciones adversas.

Además del respaldo económico, las autoridades han destacado que el programa forma parte de un esquema más amplio de atención integral, que incluye acompañamiento jurídico, psicológico y social, con el objetivo de restituir derechos y promover la recuperación de las víctimas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México busca consolidar una política de atención centrada en la dignidad humana, donde las víctimas no solo sean reconocidas, sino también acompañadas en su proceso de reconstrucción personal y familiar.