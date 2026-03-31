Violeta Isfel rompe el silencio: los motivos de su salida de “2000’s X Siempre” y la gestión de Ari Borovoy

La actriz explicó que su salida de la gira no fue voluntaria, sino consecuencia de exigir condiciones laborales claras. (CUARTOSCURO / @violetaisfel)

Recientemente, Violeta Isfel abordó de manera directa las dificultades que experimentó durante su participación en la gira “2000’s X Siempre”, organizada por BOBO Producciones, la empresa encabezada por el cantante Ari Borovoy. En entrevista reciente, Isfel reconoció que la experiencia le generó sentimientos encontrados, pues aunque valoró el reencuentro con su público, enfrentó varios obstáculos asociados a la gestión del proyecto.

“Estoy dividida, la verdad es que siempre estaré agradecida con Bobo Producciones por esta invitación que tuvieron para los 2000’s X Siempre. Porque yo no tuve la oportunidad de disfrutar esos conciertos (...) Y el hecho de haber podido subirme al escenario otra vez y cantar esas canciones que fueron tan importantes para mí y al mismo tiempo en mi carrera, la neta si es como estoy bien agradecida por ese lado”, expresó.

Isfel advirtió que los contratos carecían de cláusulas sobre cancelaciones, lo que generó incertidumbre y conflictos con la organización de los shows. (Foto: Instagram@violetaisfel)

La intérprete, reconocida por su papel en la telenovela “Atrévete a soñar”, relató para un podcast que uno de los principales problemas fue la demora en los pagos. “Lo que no está padre es que tengas que estar mendigando tu lana, llamando y que te digan ‘Ya mañana’. Y cada 15 días me haces lo mismo, llega un momento donde dices ‘No está padre’. Al final, terminaron pagándome pero no son modos”, relató Isfel al recordar su paso por la gira. Además, señaló la falta de claridad en los contratos sobre el procedimiento ante cancelaciones: “Cuando te hacen firmar un contrato, no viene qué se hace cuando se cancela un concierto, y aquí no nos cancelaron uno, nos cancelaron varios”.

La actriz narró que, en una segunda invitación para participar en nuevos conciertos de la gira en 2025, solicitó mayor claridad contractual y un anticipo para poder asegurar su disponibilidad. “Si me estás diciendo que no se van a cancelar, pues entonces no hay conflicto de que me den el anticipo y ya”.

La respuesta de la empresa fue tajante: “Bueno, como te pusiste tan mal ya ni modo, no se va a hacer. Lástima, no te vamos a tener en el concierto”. Violeta Isfel añadió: “En este momento estamos hablando de temas profesionales, no de temas personales ni de sentimentalismos. Entonces nada más quiero dejar en claro, yo ya no soy parte ¿verdad? Porque tengo que hacer un comunicado, le tengo que avisar a mis fans”.

La intérprete de “Atrévete a soñar” manifestó su frustración por la presión de la empresa para no comunicar su salida a los fans, mientras el público seguía comprando boletos. (Foto: Karla Tapia/Infobae México)

Finalmente, tras recibir la negativa, la actriz decidió informar a su público sobre su salida. “Perdón, pero a partir de este momento lo que haga con mis redes y con mis comunicados, es mi tema, no tendría que darte explicaciones. Pero me quedó claro, no soy parte del 2000’s X Siempre”. Desde la producción, la confirmación fue contundente: “Pues no, porque no quieres”.

En contexto, BOBO Producciones y su director Ari Borovoy han enfrentado diversas controversias por cancelaciones de fechas o artistas en sus eventos. Fue en agosto de 2025, que Violeta Isfel anunció públicamente el fin de su ciclo en la gira a través de un video a sus seguidores: “El día de hoy hago este videito especialmente para ustedes porque quiero informarles que mi ciclo en los ‘2000’s x Siempre Tour’ ha terminado”.

La falta de explicaciones concretas en torno a su salida alimentó especulaciones sobre los manejos internos de la empresa y las políticas de contratación que han afectado a otros artistas dentro del proyecto.