Qué fruta ayuda a prevenir las cataratas, evita el envejecimiento de la vista y es alta en vitaminas

Ojos de adulto mayor con cataratas. CRÉDITOS: Fundación UNAM

La uva blanca se perfila como una aliada para prevenir las cataratas y retrasar el envejecimiento de la vista.

De acuerdo a el Instituto Nacional del Ojo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Este fruto, conocido por su aporte en vitaminas y minerales, supera a la zanahoria en propiedades para la salud visual, de acuerdo con especialistas citados por ambos organismos.

Después de los 40 años, las proteínas en el cristalino del ojo comienzan a descomponerse de manera natural. Esta transformación es la causa más frecuente de cataratas, enfermedad caracterizada por la presencia de un área nublada en el cristalino.

El Instituto Nacional del Ojo indica que los síntomas pueden incluir “visión borrosa, colores opacos, sensibilidad a la luz, problemas de visión nocturna y visión doble”.

Cataratas en los ojos, una afección ocular que provoca visión nublada y afecta principalmente a adultos mayores – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La uva blanca contiene nutrientes que preservan la salud ocular

Según Clínica Baviera, la uva blanca posee un valor nutricional relevante para la salud en general y en particular para la vista. Entre sus componentes se encuentran antioxidantes, vitaminas y minerales que contribuyen al mantenimiento de la función ocular.

La oftalmóloga Rebecca J. Taylor de la Academia Americana de Oftalmología afirmó que “algunos nutrientes mantienen los ojos sanos en términos generales y se ha encontrado que algunos reducen el riesgo de enfermedades oculares”.

Las uvas contienen vitamina C y vitamina A, nutrientes fundamentales para proteger la retina y el cristalino. Además, aportan flavonoides y resveratrol, compuestos con capacidad antioxidante que ayudan a contrarrestar el daño causado por los radicales libres, proceso relacionado con el envejecimiento celular y la aparición de cataratas.

Factores que aceleran el desarrollo de cataratas

Los NIH advierten que, aunque el envejecimiento es el principal responsable en la formación de cataratas, existen otros factores de riesgo. Entre ellos, fumar, consumir alcohol en exceso y la exposición prolongada a la radiación solar sin protección aumentan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad.

La imagen muestra un vibrante racimo de uvas tintas y blancas colgando de una vid al amanecer, en el corazón de un viñedo que se extiende hacia el horizonte. Las gotas de rocío matinal resaltan la frescura de los frutos, mientras los primeros rayos de sol iluminan el paisaje, potenciando los colores y la belleza natural del cultivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores continúan analizando la causa precisa de la degeneración del cristalino, pero coinciden en que una dieta rica en frutas, vegetales y granos enteros y baja en grasas beneficia la salud visual.

Los ojos dependen de pequeñas arterias para abastecerse de oxígeno y nutrientes, por lo que mantener la circulación sanguínea en buen estado es clave para su funcionamiento.

Más frutas que ayudan a la visión

Si bien la zanahoria es reconocida por su aporte en vitamina A, otras frutas como naranjas, mandarinas, toronjas, limones, duraznos, tomates y fresas también contienen nutrientes esenciales para la salud ocular, en particular vitamina C. Estos alimentos, junto con las uvas blancas, forman parte de las recomendaciones para una dieta que preserve la vista.

El deterioro de la visión asociado a las cataratas puede ser gradual y al inicio no presentar síntomas notorios. Con el avance del cuadro, los cambios se hacen más evidentes, afectando la calidad de vida.