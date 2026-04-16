México

Encuentran a Christopher Armando, menor de 2 años, sin vida dentro de su casa en Silao: estaba reportado como desaparecido

El menor de 2 años fue reportado como desaparecido el pasado martes, cuando se encontraba en su hogar con su padre y sus hermanos mayores

Guardar
El menor de 2 años fue encontrado sin vida en su propia casa. (X @AsiSucedeLeon)
El menor de 2 años fue encontrado sin vida en su propia casa. (X @AsiSucedeLeon)

Christopher Armando, un menor de 2 años de edad, fue encontrado sin vida al interior del aljibe de su casa, en Silao, Guanajuato, luego de haber sido reportado como desaparecido.

Tras una intensa jornada de búsqueda de familiares y elementos de emergencia de Silao, se dio a conocer que el cuerpo del menor estaba en su propio hogar.

La madre del menor, Yanet Dolores, relató a las autoridades que el pasado martes, el pequeño se había quedado en casa junto a sus hermanos mayores y bajo el cuidado de su padre, mientras ella cumplía con su jornada de trabajo.

A las 16:30 hrs, aproximadamente, notaron que el menor no estaba y al observar que la puerta del hogar estaba abierta, pensaron que había salido a jugar a la calle o incluso que alguien se lo había llevado.

La búsqueda generó una fuerte movilización por parte de la Policía Municipal y de las Fuerzas Públicas del Estado, de Protección Civil de Silao y Estatal, de Bomberos e incluso de buzos que se introdujeron a una represa cercana a los campos deportivos de la comunidad, donde se pensaba que se podía encontrar el cuerpo del menor.

(Facebook Melanie Murillo Chávez)
(Facebook Melanie Murillo Chávez)

Ya entrada la noche del martes, y parte de la mañana del miércoles, los buzos trabajaron para tratar de encontrar al menor, sin éxito. El mismo martes se acivó la alerta Amber, en busca de apoyo para su localización.

Sin embargo, aproximadamente a las 11 de la mañana del miércoles, autoridades informaron qu el cuerpo de Christopher Armando estaba en el aljibe de la vivienda, ubicada en la calle Real, donde habita la familia. Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense estuvieron en el lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas del fallecimiento.

Melanie Murillo Chávez, Presidenta Municipal de Silao, compartió en sus redes sociales un mensaje, en el que informó la situación y dijo que el menor había muerto presuntamente por un accidente en el hogar, sin embargo, aseguró, la Fiscalía del Estado se haría cargo de la investigación con la finalidad de esclarecer los hechos.

Pidió empatía, pues dijo, nadie está excento de accidentes, y agradeció a las personas voluntarias que apoyaron en la búsqueda y a los cuerpos de seguridad y atención de emergencias que apoyaron en todo momento. “Seguiremos atentos a este caso y como siempre a tu seguridad”, concluyó.

Temas Relacionados

Christopher ArmandomenorSilaoGuanajuatodesaparecidomexico-noticias

Más Noticias

Esta es la razón por la que Reese, de‘Malcolm, el de en medio’ canceló su presentación en la DesertCon de Monterrey

El actor se encontraba muy entusiasmado por visitar al público regio, pero reveló las verdaderas razones por las que tomó esta decisión

Esta es la razón por la que Reese, de‘Malcolm, el de en medio’ canceló su presentación en la DesertCon de Monterrey

Marcelo Ebrard defiende estadía de su hijo en embajada de México en Londres: “si algo se me puede recriminar, es ser un padre preocupado”

El funcionario aseguró que no hubo ningún gasto de recursos públicos

Marcelo Ebrard defiende estadía de su hijo en embajada de México en Londres: “si algo se me puede recriminar, es ser un padre preocupado”

Buró de Crédito: la estafa que pone en riesgo tus datos personales

Delincuentes aprovechan copias digitales de la credencial de elector para solicitar créditos a nombre de otros y afectar su historial financiero

Buró de Crédito: la estafa que pone en riesgo tus datos personales

Precio del dólar hoy en México: peso mexicano pierde valor en la apertura del jueves 16 de abril de 2026

Pese al repunte diario, el billete verde acumula una pérdida semanal del 0,51%

Precio del dólar hoy en México: peso mexicano pierde valor en la apertura del jueves 16 de abril de 2026

Chófer de Trolebús se queda dormido y choca en La Covadonga, rumbo a Chalco: hay 20 heridos

De manera preliminar, se reportan al menos 20 personas con golpes y contusiones, algunas de las cuales requirieron traslado hospitalario

Chófer de Trolebús se queda dormido y choca en La Covadonga, rumbo a Chalco: hay 20 heridos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Eliminar a capos de la droga no termina con el problema del narcotráfico en México, asegura Christopher Landau

Eliminar a capos de la droga no termina con el problema del narcotráfico en México, asegura Christopher Landau

De acusar venganza a solicitar intervención: las cartas del ex vicealmirante Manuel Farías enviadas a Sheinbaum

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de abril: detienen en flagrancia a hombre con presunta droga en la GAM, Ciudad de México

Así funciona Threema, la app de mensajería cifrada que usa el CJNG para comunicarse

Escándalo en Nextlalpan: cesan a comisario y a cinco elementos por extorsión en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Esta es la razón por la que Reese, de‘Malcolm, el de en medio’ canceló su presentación en la DesertCon de Monterrey

Esta es la razón por la que Reese, de‘Malcolm, el de en medio’ canceló su presentación en la DesertCon de Monterrey

Violeta Isfel estalla y responde a críticas por vivir de Atrévete a Soñar

Galilea Montijo, envuelta en la polémica tras difusión de supuestos audios donde se dice “asqueada de México”

¿Qué hacía Manuel Turizo con Steff Loaiza? Video desde el interior de su departamento desata furor

“Mi nieta me respondió raro”: Sergio Mayer habla sobre su relación con Mila a un año de no verla

DEPORTES

Mohamed se burla del América tras clasificar en la Concachampions con Toluca: “Uno de la MLS ganó en el Azteca”

Mohamed se burla del América tras clasificar en la Concachampions con Toluca: “Uno de la MLS ganó en el Azteca”

Cómo conseguir gratis el álbum de la Lotería Nacional del Mundial 2026 y completarlo

América vs Toluca: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la jornada 15 del Torneo de Clausura 2026

¿Jardine debe irse? Miguel Layún rompe el silencio tras la crisis del América

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026