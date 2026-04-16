Encuentran a Christopher Armando, menor de 2 años, sin vida dentro de su casa en Silao: estaba reportado como desaparecido

El menor de 2 años fue encontrado sin vida en su propia casa. (X @AsiSucedeLeon)

Christopher Armando, un menor de 2 años de edad, fue encontrado sin vida al interior del aljibe de su casa, en Silao, Guanajuato, luego de haber sido reportado como desaparecido.

Tras una intensa jornada de búsqueda de familiares y elementos de emergencia de Silao, se dio a conocer que el cuerpo del menor estaba en su propio hogar.

La madre del menor, Yanet Dolores, relató a las autoridades que el pasado martes, el pequeño se había quedado en casa junto a sus hermanos mayores y bajo el cuidado de su padre, mientras ella cumplía con su jornada de trabajo.

A las 16:30 hrs, aproximadamente, notaron que el menor no estaba y al observar que la puerta del hogar estaba abierta, pensaron que había salido a jugar a la calle o incluso que alguien se lo había llevado.

La búsqueda generó una fuerte movilización por parte de la Policía Municipal y de las Fuerzas Públicas del Estado, de Protección Civil de Silao y Estatal, de Bomberos e incluso de buzos que se introdujeron a una represa cercana a los campos deportivos de la comunidad, donde se pensaba que se podía encontrar el cuerpo del menor.

(Facebook Melanie Murillo Chávez)

Ya entrada la noche del martes, y parte de la mañana del miércoles, los buzos trabajaron para tratar de encontrar al menor, sin éxito. El mismo martes se acivó la alerta Amber, en busca de apoyo para su localización.

Sin embargo, aproximadamente a las 11 de la mañana del miércoles, autoridades informaron qu el cuerpo de Christopher Armando estaba en el aljibe de la vivienda, ubicada en la calle Real, donde habita la familia. Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense estuvieron en el lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas del fallecimiento.

Melanie Murillo Chávez, Presidenta Municipal de Silao, compartió en sus redes sociales un mensaje, en el que informó la situación y dijo que el menor había muerto presuntamente por un accidente en el hogar, sin embargo, aseguró, la Fiscalía del Estado se haría cargo de la investigación con la finalidad de esclarecer los hechos.

Pidió empatía, pues dijo, nadie está excento de accidentes, y agradeció a las personas voluntarias que apoyaron en la búsqueda y a los cuerpos de seguridad y atención de emergencias que apoyaron en todo momento. “Seguiremos atentos a este caso y como siempre a tu seguridad”, concluyó.