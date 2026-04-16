Dagna Mata confirma que abogados de Nodal ya negocian su pago tras polémica por ‘Un vals’

(Facebook Christian Nodal / Dagna Mata)

La modelo mexicana Dagna Mata reveló que, tras semanas de incertidumbre y reclamos públicos, los abogados de ambas partes ya están en contacto para resolver el pago pendiente por su participación como protagonista en el video “Un vals” de Christian Nodal.

Su caso generó un fuerte debate en redes sociales sobre derechos laborales, transparencia y trato a modelos en la industria musical.

Dagna Mata confirma avances legales para recibir su pago

En una actualización publicada en Instagram el pasado 15 de abril, Dagna Mata compartió:

“Después de haber tenido unos días de bastante ansiedad, decidí salir a dar una vuelta con una amiga. Y ya por fin los abogados están contactados con mis abogados y ya se está agilizando todo el tema y están checando el proceso del pago, así que cualquier cosa les voy a seguir avisando, pero espero que todo vaya bien. Muchas gracias por todo su apoyo y por seguir dando difusión a todo este tema”.

(Captura de pantalla @dagnakills)

La modelo agradeció el respaldo de sus seguidores y aseguró que seguirá informando sobre cualquier novedad en el proceso legal.

La denuncia de Dagna Mata y la presión del equipo de Nodal

Recientemente, Dagna denunció que, tras grabar el videoclip de “Un vals” en febrero, no recibió el pago prometido y que el equipo de Christian Nodal le pidió eliminar de sus redes cualquier contenido relacionado con la música de Cazzu, ex pareja del cantante.

La modelo explicó que firmó un contrato como “figuración” bajo la promesa de que solo aparecería brevemente, pero al ver el resultado final notó que su imagen era central en el video:

“A mí se me había dicho y yo firmé un contrato como figuración, como un extra… el pago que a mí se me ofreció no correspondía con el papel que me pusieron en el video ya al final”.

(Captura de pantalla YouTube Christian Nodal / @dagnakills)

Tras la publicación del video, Mata subió contenido en TikTok usando canciones de Cazzu, lo que provocó que el entorno de Nodal la contactara para solicitar que eliminara esos videos y no hablara sobre el tema.

“Me empezaron a llamar para decirme que por favor no publicara canciones de Cazzu, que bajara estos videos y que no dijera nada”, relató Mata, quien también señaló haber sentido presión para firmar un contrato de confidencialidad.

La modelo expresó que la situación afectó su vida profesional y personal, y subrayó: “Muchas personas me están acusando de ser una persona poco profesional, de no ser agradecida, pero a mí me parece que poco profesional son las personas que no te pagan”.

Dagna Mata pidió reconocimiento a su trabajo y justicia laboral, dejando claro que su único objetivo es recibir el pago acordado y respeto a su imagen.