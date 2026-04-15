Suprema Corte define cálculo de indemnización por muerte: no será con salario mínimo, sino con UMA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las indemnizaciones por muerte en materia civil deberán calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dejando fuera al salario mínimo como referencia para fijar estos montos.

El criterio busca garantizar mayor certeza jurídica, así como evitar distorsiones en el cálculo de compensaciones económicas derivadas de la pérdida de una persona.

¿Por qué la SCJN descartó el salario mínimo?

El máximo tribunal del país explicó que el salario mínimo no debe utilizarse como medida para cuantificar indemnizaciones, ya que su función principal es garantizar el sustento de los trabajadores.

En este sentido, la SCJN recordó que desde reformas previas se estableció la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como el referente económico para calcular obligaciones, multas y sanciones, con el fin de evitar que el salario mínimo sea utilizado para fines distintos a su naturaleza laboral.

¿Qué es la UMA y por qué se utilizará en indemnizaciones?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es un indicador económico creado para sustituir al salario mínimo como base de cálculo en diversos supuestos legales.

Su uso permite actualizar valores de manera objetiva y uniforme, sin afectar directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Por ello, la SCJN determinó que la UMA es el parámetro adecuado para calcular indemnizaciones por muerte en materia civil.

Impacto del nuevo criterio de la SCJN

Con esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece un precedente relevante para jueces y tribunales en todo el país, quienes deberán utilizar la UMA como base para determinar el monto de las indemnizaciones.

Esto contribuirá a:

Evitar criterios discrecionales en los cálculos

Homologar las resoluciones judiciales

Fortalecer la seguridad jurídica de las víctimas y sus familias

El fallo de la SCJN refuerza la separación entre el salario mínimo y otros fines legales, consolidando el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como herramienta central en el sistema jurídico mexicano.

De esta manera, el máximo tribunal busca asegurar que las indemnizaciones por muerte sean más justas, proporcionales y alineadas con criterios económicos claros.