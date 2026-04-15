Senadores de MC piden a Brugada y Rubalcava transparentar acuerdos con sindicato del Metro de CDMX tras paro

La senadora Alejandra Barrales, de MC. (@Ale_BarralesM)

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, pidió que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, transparentaran los acuerdos alcanzados con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo tras el paro escalonado realizado entre el viernes 10 y el lunes 13 de abril.

Señaló que el paro provocó retrasos de hasta treinta minutos entre tren y tren, lo que afectó a millones de usuarios que debieron esperar largos periodos en los andenes.

Barrales reconoció que las autoridades lograron un acuerdo con el sindicato para finalizar el paro, pero resaltó que lo más relevante era conocer los alcances reales y no solo los aspectos laborales.

Explicó que la preocupación principal se relacionaba con el servicio y la seguridad de los usuarios, e insistió en la importancia de que la jefa de gobierno y el director del Metro informaran de manera clara sobre la situación actual del sistema, los compromisos de mantenimiento y las condiciones que afectan a quienes utilizan el Metro diariamente.

La senadora subrayó que las denuncias de los trabajadores, junto a las de los usuarios, revelaron problemas estructurales y omisiones por parte del gobierno actual.

Mencionó que el setenta por ciento de los trescientos noventa y un trenes no había recibido mantenimiento general y que ochenta y cuatro trenes se encontraban detenidos en talleres por falta de refacciones.

Añadió que los equipos de instalaciones fijas eran obsoletos y carecían de mantenimiento, y que las vías férreas se encontraban en malas condiciones, de acuerdo con los propios trabajadores.

Barrales advirtió que Movimiento Ciudadano no podía guardar silencio ante riesgos derivados de la improvisación o la falta de previsión.

Afirmó que la omisión del gobierno había costado vidas y consideró urgente que las autoridades respondieran públicamente a las inquietudes planteadas por el sindicato.

Concluyó que, mientras no existiera información clara de las autoridades, continuarían exigiendo respuestas sobre las denuncias y la situación real del Metro.