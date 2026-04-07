¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar? El número oficial al que debes llamar para recuperar tu NIP y cobrar tu pensión

Los apoyos se otorgan de manera bimestral y llegan de forma directa a los beneficiarios, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

Las Pensiones del Bienestar constituyen programas sociales cuyo propósito es respaldar económicamente a la población adulta del país. Los apoyos se otorgan de manera bimestral y llegan de forma directa a los beneficiarios, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

Cabe indicar que el mecanismo de entrega está diseñado para que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan. El pago se realiza mediante la tarjeta bancaria, eliminando pasos intermedios y garantizando mayor seguridad en la recepción del dinero.

Entre los principales programas federales se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Cada uno está dirigido a un grupo específico, pero comparten el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sectores vulnerables.

La Pensión Hombres Bienestar va dirigida a adultos mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

¿Cómo recuperar el NIP de la tarjeta del Bienestar?

¿Cuál es el número oficial para recuperar el NIP de la tarjeta del Bienestar?

El trámite para recuperar o modificar el NIP de la Tarjeta del Bienestar solo puede realizarse de forma presencial en una sucursal del Banco del Bienestar.

Es indispensable presentar una identificación oficial vigente y la tarjeta física. No hay un número telefónico para obtener el NIP original, aunque el 800 900 2000 está disponible exclusivamente para reportar extravíos. El proceso es personal y no implica ningún costo.

¿Cuándo es el siguiente pago de las Pensiones del Bienestar?

El siguiente periodo de pagos está programado para mayo. El calendario de distribución se organiza según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria, con el fin de mantener el orden y evitar saturaciones en las sucursales o cajeros.

Los registros a las Pensiones Bienestar comenzarán en febrero (Gobierno de México)

Para cualquier consulta o aclaración sobre los pagos, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales: las redes sociales verificadas de la Secretaría de Bienestar y las cuentas de Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

Impacto social de las pensiones

Por otra parte, en cuanto al impacto de estos programas, cabe indicar que en 2025, la Pensión Mujeres Bienestar benefició a 3 millones de mexicanas y se espera que este año la cifra supere los 3,4 millones. Por su parte, la Pensión de las Personas Adultas Mayores ha sido clave para reducir desigualdades históricas y mejorar la calidad de vida de quienes han impulsado el desarrollo de México.

Actualmente, más de 13,4 millones de personas reciben estos apoyos. Las proyecciones indican que para 2026 el programa podría alcanzar a más de 14 millones de beneficiarios, consolidándose como una de las estrategias sociales más amplias del país.