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Precio del dólar hoy miércoles 15 de abril en México: peso mexicano retrocede levemente en la apertura

La divisa local enfrenta presión en medio de tensiones internacionales que incrementan la volatilidad en los mercados

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Conoce cómo se cotiza el dólar en México este miércoles 15 de abril del 2026. (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)
Conoce cómo se cotiza el dólar en México este miércoles 15 de abril del 2026. (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

El dólar estadounidense se negocia en el comienzo de este miércoles 15 de abril a 17,28 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,06% si se compara con el dato de la jornada previa, cuando cerró con 17,27 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el billete verde registra una bajada 1,01% y en el último año acumula aún un descenso del 11,37%.

Con respecto a fechas pasadas, gira las tornas respecto del de la sesión previa, en el que se anotó una disminución del 0,05%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia.

Durante la sesión overnight, la cotización registró un mínimo de $17,24 y un máximo de $17,31 en el mercado spot. De acuerdo con el reporte matutino del Grupo Financiero Monex, al inicio de la sesión americana el peso mexicano cede terreno y se ubica en el decimotercer lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

Hoy, el tipo de cambio USD/MXN muestra una fuerte correlación con sus principales pares de la región, en un contexto marcado por el impulso alcista del dólar y una moderación en el apetito global por riesgo.

El comportamiento del billete verde, medido a través del índice DXY, muestra una moderación tras haber alcanzado un máximo intradía de 98,28 puntos, en medio de la evaluación de los mercados sobre las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La divisa estadounidense había revertido el avance de marzo luego del anuncio de un alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, lo que reavivó el optimismo sobre una posible resolución del conflicto. Sin embargo, el bloqueo estadounidense en el Estrecho de Ormuz y el escaso progreso en la segunda ronda de negociaciones entre ambas naciones generaron un breve sentimiento de cautela en el mercado.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

(Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)
El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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