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Beca Rita Cetina 2026: qué letras reciben el apoyo este 15 de abril

La entrega organizada por bloques busca facilitar el acceso al recurso y evitar contratiempos

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La Beca Rita Cetina seguirá vigente en 2026 como apoyo económico para estudiantes de secundaria pública en México.
La Beca Rita Cetina seguirá vigente en 2026 como apoyo económico para estudiantes de secundaria pública en México.

La Beca Rita Cetina continúa en 2026 como un apoyo económico enfocado en estudiantes de secundaria pública en México. Su propósito es contribuir a que las y los jóvenes mantengan su trayectoria escolar sin que las limitaciones económicas se conviertan en un obstáculo.

El recurso se entrega de forma directa a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite a las familias disponer del dinero sin intermediarios. Este mecanismo simplifica el acceso y brinda mayor control sobre su uso cotidiano.

Cada beneficiario recibe 1,900 pesos de manera bimestral. En los casos donde hay más de un estudiante dentro del mismo hogar, se agregan 700 pesos adicionales por cada integrante, lo que incrementa el monto total destinado al ámbito educativo.

Depósitos organizados para el mes de abril

El objetivo principal de la Beca Rita Cetina es evitar que las limitaciones económicas impidan la continuidad escolar de los jóvenes.
El objetivo principal de la Beca Rita Cetina es evitar que las limitaciones económicas impidan la continuidad escolar de los jóvenes.

Durante abril, los pagos se distribuyen conforme a la inicial de la CURP de cada estudiante. Este sistema permite ordenar la entrega del apoyo y evitar concentraciones innecesarias en sucursales.

Para el miércoles 15 de abril, corresponde el depósito a quienes tienen la letra S como inicial en su CURP.

Esta asignación forma parte de un esquema escalonado que divide a los beneficiarios por bloques.

Calendario oficial de pagos

La dispersión en diferentes fechas también busca reducir filas y mejorar la experiencia al momento de retirar el dinero, facilitando un proceso más ágil para las familias.

Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
  • Miércoles 1 de abril | Letras A, B
  • Lunes 6 de abril | Letra C
  • Martes 7 de abril | Letras D, E, F
  • Miércoles 8 de abril | Letra G
  • Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L
  • Viernes 10 de abril | Letra M
  • Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 14 de abril | Letra R
  • Miércoles 15 de abril | Letra S
  • Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Este calendario permite a las familias identificar con claridad el día que les corresponde. Seguir estas fechas es clave para evitar contratiempos al momento de acudir por el apoyo.

La organización por letras también contribuye a mantener el orden en el proceso de entrega, distribuyendo la afluencia de beneficiarios a lo largo del mes.

Recomendaciones para recibir el apoyo sin complicaciones

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)
La expansión del programa pretende que más alumnos de educación básica accedan al apoyo económico y continúen sus estudios. - (Foto: Programas para el Bienestar)

Respetar el día asignado es una de las principales sugerencias para evitar filas largas o retrasos. Acudir en la fecha correspondiente facilita que el proceso sea más rápido y ordenado.

El uso de la tarjeta del Banco del Bienestar permite retirar el dinero en distintos momentos, por lo que no es necesario hacerlo de inmediato el mismo día del depósito.

Además, la ampliación de este programa busca que más estudiantes de educación básica puedan integrarse, fortaleciendo así el alcance de este apoyo económico dirigido a las familias.

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