Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

(Instagram/Captura de video)

El regreso de Justin Bieber a Coachella provocó opiniones divididas tras su presentación este sábado en el Empire Polo Club de Indio, Estados Unidos.

La cantante Ximena Sariñana defendió el concepto del show, en medio de la polémica generada por el formato minimalista y el uso de playback que el canadiense llevó al escenario, según la transmisión por Chilango Radio.

Ximena Sariñana: “Me gustó el concepto”

Durante una conversación en Chilango Radio, Ximena Sariñana comentó que al principio le sorprendió el formato del show:

“El set de Justin Bieber. Debo de admitir que al principio dije: ¿Qué pedo?”.

Sariñana argumentó que la propuesta tiene sentido por el origen de Bieber: “Pensando de dónde vino, que fue un artista que empezó subiendo su contenido a YouTube y que así lo descubrieron, me pareció como un momento chido”.

Justin Bieber saluda al público en Coachella 2026 formando un corazón con las manos mientras sostiene un micrófono durante su actuación en vivo. (Coachella)

La cantante destacó el ambiente íntimo que generó el show: “Qué chido concepto el de agarrar la laptop y sentir que estás literal en tu sofá. Sentada al lado de Justin Bieber yéndote por un YouTube hole. Me gustó ese concepto”.

Al referirse a la polémica, Sariñana reconoció la dificultad de satisfacer a todos los asistentes:

“Está difícil la polémica. No es lo mismo estar ahí esperando escuchar la rola como la querías escuchar y que el güey te tire la rola solo cantada como por encima. No sé si como fan dirías como: No”.

Fans y detractores: opiniones encontradas tras el show

En redes sociales y foros de discusión, los comentarios se dividen. Algunos asistentes y espectadores consideraron positivo el enfoque nostálgico del canadiense.

JHailey Bieber mandó un beso a Justin Bieber desde el público cuando la mencionó. (Captura de video)

“Yo no soy fan y siento que estuvo increíble”, escribió un usuario. Otro agregó: “Quizá a la gente le gusta la música, simplemente eso y no tanto show. La esencia de la música”.

Otros asistentes criticaron la falta de interacción en vivo: “Creo que debió haber explotado un mejor recurso y no solo hacer casi un karaoke playback, más por respeto igual a los fans que gastaron por verlo ahí”.

Varios fans destacaron la emoción de escuchar en vivo canciones de los inicios de Bieber: “A mí se me hizo lindo que cantara sobre su voz de niño o adolescente y su voz actual”.

Justin Bieber revive sus inicios y apuesta por un formato íntimo

La presentación de Justin Bieber en Coachella marca su regreso a los escenarios masivos desde 2022. Según EFE, Bieber inició el show con “All I Can Take” y recorrió más de una decena de temas recientes y clásicos, en un escenario minimalista y vestido con sudadera rosa.

Hailey Bieber le dedicó a Justin Bieber un mensaje tras su presentación en Coachella. (Instagram)

Durante el concierto, el cantante utilizó una computadora para interactuar con el público y recibió peticiones de canciones a través de YouTube.

En una dinámica parecida a un karaoke masivo, proyectó videos de sus inicios, como el cover de “With You” de Chris Brown, que subió a internet cuando tenía 13 años.