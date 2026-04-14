Sheinbaum responde a crítica de la escritora Cristina Rivera Garza sobre impunidad en feminicidios: “No lo aceptamos”

Sheinbaum afirmó que su gobierno atiende los casos de feminicidio. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones de la escritora, Cristina Rivera Garza, quien en una conferencia magistral acusó que en el país prevalece la impunidad en los casos de feminicidio.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria negó que su gobierno no atienda los casos de feminicidio, destacando que incluso recientemente envió una iniciativa para homologar el proceso de investigación y las sanciones por dicho delito en el país.

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