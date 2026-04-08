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Avanza ley de Sheinbaum contra feminicidios, comisiones del Senado avalan que el Congreso legisle sobre el delito

La iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada por unanimidad en tres comisiones

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Feminicidio Edomex Políticas públicas OCNFeminicidio México dos alertas de género (OCNFeminicidio México/Facebook)

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directivas del Senado de la República, informó que las comisiones de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.

La reforma surgió como una antesala de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en marzo pasado.

En un comunicado, el Senado indicó que el dictamen recibió 16 votos a favor de la Comisión de Puntos Constitucionales, 13 votos a favor de la Comisión para la Igualdad de Género y 16 votos a favor de la Comisión de Estudios Legislativos.

“Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad el dictamen a la Iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum por el que se reforma el Art. 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de feminicidios”, escribió Laura Itzel Castillo en su cuenta de X.

En la misma red social, la presidenta del Senado consideró que “esto significa un paso fundamental para prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres” en México.

Agregó en la Sesión de hoy se le dará Primera Lectura y se discutirá en las próximas sesiones del Pleno de la Cámara de Senadoras y Senadores.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, destacó la importancia de legislar sobre el femincidio al calificarlo como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, porque no sólo daña física, psicológica, económica o patrimonialmente, sino que tiene la intención de acabar con su vida.

Señaló que la ley general buscará establecer reglas comunes para todo el país, obligando a Federación y estados a actuar bajo los mismos criterios y evitar diferencias normativas, afirmando que esto permitirá que los feminicidios se investiguen y sancionen con un mismo estándar en todas las entidades.

Consideró pertinente y necesaria la reforma constitucional ante el contexto actual, al mencionar que, según la CEPAL, al menos 19 mil 100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género en la región los últimos cinco años.

Comentó que en México, sólo en 2025, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal reporta 4 mil 523 carpetas de investigación por feminicidio, lo que demuestra la urgencia de fortalecer el marco jurídico y las capacidades estatales para prevenir, investigar y sancionar este delito.

Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, resalta que esta es la reforma constitucional número 27 y reconoce el diálogo y debate entre senadores de las distintas comisiones legislativas.

La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena, sostiene que investigar y sancionar el feminicidio de forma distinta según la entidad es también una forma de violencia. Señala que “no hay vidas que valgan distinto” y celebra la reforma para que la igualdad sea una realidad.

Verónica Rodríguez Hernández, senadora del PAN, adelanta que su grupo parlamentario acompañará el dictamen y subraya la necesidad de cuidar la elaboración de la ley y asegurar un presupuesto digno para su implementación.

Juanita Guerra Mena, senadora del PVEM, considera que el dictamen subsana una deuda histórica con mujeres y sus familias, y advierte que la falta de homogeneidad en la tipificación del feminicidio abre espacios a la impunidad.

Mely Romero Celis, senadora del PRI, afirma que la desigualdad normativa es también impunidad. Advierte que la falta de tipificación del feminicidio en grado de tentativa permite que muchos casos se valoren solo como lesiones dolosas, por lo que la ley general debe cerrar la puerta a esas violencias.

Lizeth Sánchez García, senadora del PT, subraya que hoy un mismo crimen puede recibir respuestas distintas. Considera que la reforma permitirá armonizar el tipo penal y mejorar la coordinación estatal con perspectiva de género.

Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de MC, denuncia que ocho mil 735 mujeres, adolescentes y niñas han muerto por feminicidio en México en los últimos 10 años. Llama a dotar de recursos suficientes a la ley general y garantizar su efectividad.

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