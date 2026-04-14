México

Reviven supuesto coqueteo de JOP con Kimberly Loaiza tras la millonaria donación del cantante

La especulación en redes sociales crece tras una frase polémica del creador de contenido hace varios años, mientras la generosidad del interprete despierta el interés de miles de seguidores

Guardar
Seguidores de Kimberly Loaiza y Jesús Ortiz Paz alimentaron especulaciones en TikTok a través de edits y teorías basadas en videos virales. (Giovani Pérez/ Infobae)
La relación entre Kimberly Loaiza y Jesús Ortiz Paz, mejor conocido como JOP, se ha convertido en tema de interés en las redes sociales, pero no por una confirmación oficial, sino por rumores alimentados por indirectas, videos virales y teorías de fans.

Todo tomó fuerza tras un video protagonizado por Juan de Dios Pantoja, donde insinuó que varios famosos intentaron acercarse a Kimberly durante una separación años atrás. Sin decir nombres, dejó una pista que desató especulación: uno de ellos “cantaba corridos”.

A partir de ese momento, seguidores comenzaron a señalar directamente a JOP, vocalista de Fuerza Regida, convirtiendo el tema en tendencia sin que exista confirmación alguna entre los involucrados.

La indirecta que encendió todo

La frase "le tiró el calzón" de Juan de Dios Pantoja desató una ola de análisis y suposiciones sobre la relación entre JOP y Kimberly Loaiza. - (Instagram/@juandediospantoja)

El momento clave surgió cuando Juan de Dios lanzó una frase que desató polémica: “Hay uno que hace corridos… y es famoso, muy famoso. Y le tiró el calzón”. La declaración, aunque sin nombre, fue suficiente para que usuarios comenzaran a atar cabos.

Las redes hicieron lo suyo. Videos, teorías y análisis de labios llevaron a muchos a concluir que se trataba de JOP, cuyo nombre real es Jesús Ortiz Paz. La narrativa creció rápidamente, impulsada por el interés del público en la vida privada de los influencers.

Aunque todo permanece en el terreno de la especulación, la frase se convirtió en gasolina para un rumor que hasta hoy sigue sin pruebas concretas, pero con miles de seguidores convencidos.

Fans, “ships” y TikTok: el combustible del rumor

Imagen creada con IA de un video compartido en TikTok por JOP. - (TikTok/@detodoun_poco)
El fenómeno no se detuvo ahí. En plataformas como TikTok, los llamados “edits” comenzaron a viralizar fotos y videos en donde se muestran como “una pareja”.

Este tipo de contenido, creado por fans, alimenta la idea de un coqueteo, aunque basada únicamente en interpretaciones. En redes se percibe cierto coqueteo de parte de JOP, quien incluso ha compartido videos de seguidores que lo relacionan con Kimberly, pero Kim no ha hecho ningún comentario ni ha confirmado nada.

El “shippeo” creció tanto que algunos ya lo consideran una pareja ficticia favorita del internet. Todo esto por la polémica surgida en la familia de Kim Loaiza en los últimos días.

Donaciones, tensiones y una historia más compleja

La donación de Jesús Ortiz Paz de Fuerza Regida a la familia Loaiza generó tendencias y debate en redes sociales.

En medio del escándalo, otro hecho colocó nuevamente a JOP cerca del entorno de Kimberly: una donación millonaria para apoyar la hospitalización de su madre, situación dada a conocer por Steff Loaiza.

“Acaban de hacer una donación otra vez a mi mami de uno punto siete millones… de verdad, muchísimas gracias”, expresó Steff visiblemente emocionada, confirmando el apoyo del cantante y su equipo.

Este gesto ocurrió en paralelo a tensiones familiares entre Steff y Juan de Dios, lo que añadió más atención mediática al caso. Mientras tanto, Kimberly ha optado por mantenerse al margen, sin confirmar ni desmentir los rumores.

Así, entre polémica, teorías y actos inesperados, la supuesta relación entre JOP y Kimberly Loaiza sigue siendo un misterio construido por el internet y alimentado únicamente por la creatividad de los fans.

Temas Relacionados

