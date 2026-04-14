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Quién es el empresario mexicano detenido en Florida por fraude millonario a Infonavit

El empresario mexicano era considerado prófugo desde 2020, cuando se giraron órdenes de aprehensión en su contra

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El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Florida, Estados Unidos, en un caso que ha reactivado uno de los escándalos financieros más relevantes vinculados al Infonavit en los últimos años. Su captura, realizada por autoridades migratorias estadounidenses, ocurre tras varios años en los que permaneció prófugo de la justicia mexicana.

De acuerdo con reportes recientes, el empresario enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con un presunto fraude superior a 5 mil millones de pesos en agravio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Detención en Estados Unidos y situación legal

La detención de Rafael Zaga Tawil ocurrió este lunes 13 de abril de 2026 en Florida, donde fue localizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a irregularidades en su estatus migratorio.

El empresario mexicano era considerado prófugo desde 2020, cuando se giraron órdenes de aprehensión en su contra. Durante años promovió diversos recursos legales para evitar su captura, lo que retrasó el avance del caso en tribunales.

Actualmente se encuentra bajo custodia en un centro de detención en el condado de Glades, mientras se define su situación jurídica y una posible solicitud de extradición por parte del gobierno mexicano.

¿A qué se dedica Rafael Zaga Tawil?

Rafael Zaga Tawil es un empresario vinculado al sector inmobiliario y financiero, principalmente a través de la empresa Telra Realty, firma que jugó un papel central en el caso que hoy lo tiene bajo investigación.

Dentro de esta compañía, Zaga Tawil fungió como apoderado legal junto con su hermano, Teófilo Zaga Tawil, participando en proyectos relacionados con créditos de vivienda y esquemas de movilidad hipotecaria.

Su actividad empresarial también se ha visto envuelta en otros litigios financieros y disputas corporativas, lo que lo colocó durante años en el radar de autoridades y actores del sector inmobiliario.

El fraude millonario al Infonavit

El caso que llevó a su detención se remonta a 2014, cuando el Infonavit firmó contratos con Telra Realty para desarrollar una plataforma de movilidad hipotecaria.

Sin embargo, en 2017 dichos contratos fueron cancelados, lo que derivó en el pago de una indemnización por más de 5 mil millones de pesos a la empresa, monto que la Fiscalía General de la República (FGR) considera irregular y parte de un esquema de fraude.

Las investigaciones apuntan a que la empresa no contaba con la capacidad técnica para cumplir los servicios contratados, lo que habría permitido el desvío de recursos públicos mediante una compleja estructura financiera.

Red de implicados y alcance del caso

El caso no involucra únicamente a Rafael Zaga Tawil. También han sido señalados su hermano Teófilo Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, así como otros actores relacionados con la operación de Telra Realty.

Las autoridades mexicanas sostienen que el esquema formaba parte de una red de corrupción de alto nivel que provocó un daño patrimonial significativo al Estado mexicano, convirtiendo este caso en uno de los más relevantes en materia de fraude institucional reciente.

Un caso clave de corrupción en México

La captura de Rafael Zaga Tawil representa un avance importante para las autoridades mexicanas en su intento por judicializar uno de los fraudes más grandes contra el Infonavit.

No obstante, el proceso aún enfrenta retos, como la posible extradición desde Estados Unidos y la recuperación de los recursos desviados, que siguen siendo parte central de las investigaciones.

Este caso refleja la complejidad de los delitos financieros de alto nivel y la dificultad para llevar ante la justicia a empresarios involucrados en esquemas de corrupción transnacional.

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