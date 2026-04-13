México

Detienen en Estados Unidos a Rafael Zaga Tawil por fraude de 5 millones de pesos al Infonavit

La detención del empresario responde a señalamientos de su participación en la desviación de recursos del sector vivienda

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Familia Zaga
Foto: Rafael Zaga Tawil / INFONAVIT

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detiene a Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano buscado en México por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El arresto ocurre mientras Zaga Tawil enfrenta cargos relacionados con un fraude por 5 mil millones de pesos que habría afectado al Infonavit durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El empresario permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en el estado de Florida, donde se desarrollan los procedimientos legales para determinar su futuro, de acuerdo con el registro de ICE.

Zaga Tawil y el fraude al Infonavit

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Zaga Tawil habría participado, como miembro principal, en un esquema que perjudicó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al desviar recursos mediante contratos con la empresa Telra Realty.

El caso, según la investigación oficial, representa uno de los daños patrimoniales más altos registrados en el organismo, cuantificados en 5 mil millones de pesos.

El expediente atribuye a Zaga Tawil su participación directa en operaciones irregulares relacionadas con la gestión de fondos destinados a la vivienda de trabajadores. Tras la detención en Estados Unidos, su situación jurídica queda en proceso tanto en territorio estadounidense como ante la justicia mexicana.

Información en proceso...

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