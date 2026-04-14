¿Otro derrame? Pemex reporta “trazas de de aceite” tras lluvias en Veracruz

Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Las fuertes precipitaciones registradas durante la madrugada del domingo en la zona norte de Veracruz provocaron el rebosamiento de cárcamos naturales en colonias de Poza Rica, lo que resultó en la presencia de residuos de aceite en el arroyo Hueleque, en las inmediaciones de las colonias Chapultepec y 27 de Septiembre.

En paralelo, en el municipio de Coatzintla, se reportó presencia de hidrocarburo en un cuerpo de agua a la altura de la comunidad Benito Juárez, atribuida al rebosamiento —también provocado por las lluvias— de material contenido en un área en mantenimiento del oleoducto Fobos - Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Tajín.

El incidente afectó directamente la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Corralillos, interrumpiendo temporalmente el suministro de agua en la zona.

Imagen de archivo. Refinería de Cadereyta de la petrolera estatal mexicana Pemex en Cadereyta Jiménez, en las afueras de Monterrey, México, 18 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Operativo de contención: barreras, productos biodegradables e inspecciones

Pemex detalló las acciones implementadas como respuesta inmediata:

Instalación de barreras oleofílicas y marinas en la bocatoma de Corralillos y en la comunidad Benito Juárez para evitar la dispersión de los residuos.

Aplicación de productos biodegradables en el canal de entrada de la bocatoma para eliminar restos de aceite.

Recorridos de inspección en Palma Sola, Santa María y la desembocadura del Río Cazones, áreas que fueron confirmadas como libres de contaminación.

Gracias a estas labores, la CAEV logró restablecer el bombeo de agua alrededor de las 18:15 horas del domingo, garantizando la continuidad del servicio a los usuarios.

Monitoreo continuo ante nuevas lluvias

Como parte de las acciones preventivas, Pemex informó que mantendrá vigilancia constante en puntos críticos de la zona para evitar nuevos arrastres ante posibles precipitaciones. Además, se reforzarán las barreras en la comunidad Benito Juárez y continuarán los trabajos de limpieza en las áreas con manchas, particularmente en la zona de CAEV Poza Rica.

Un incidente más en el radar de Pemex

El episodio se suma a una serie de eventos que mantienen bajo escrutinio las operaciones de la empresa estatal. En días recientes, Pemex también contuvo un derrame de diésel en el muelle de su refinería en Deer Park, Texas, originado por la interacción de dos barcos privados, mientras que la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, registró un incendio en una bodega de almacenamiento de coque.

En todos los casos, Pemex ha comunicado que los incidentes fueron atendidos sin personas lesionadas y sin afectaciones graves a las comunidades cercanas. No obstante, la acumulación de eventos mantiene la atención sobre la cultura de seguridad y la respuesta operativa de la petrolera mexicana.