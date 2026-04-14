México

¿Necesitas la Constancia de Situación Fiscal? La app del SAT puede sacarte de apuros

Usuarios pueden crear o cambiar su contraseña del SAT desde la aplicación móvil y así acceder a servicios como consultas, descargas de documentos fiscales y seguimiento de trámites sin ir personalmente a módulos de atención

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La plataforma está disponible para dispositivos iOS y Android
Descarga tu Constancia de Situación Fiscal desde tu teléfono - (Captura de pantalla/SAT Móvil Play Store)

Para diversos trámites burocráticos en necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal actualizada y siempre que se solicita pensamos en ir a las oficinas del SAT más cercanas o a un café internet para poder descargarla: sin embargo, la puedes tener a la mano en cualquier momento con esta aplicación del SAT.

La aplicación esta disponible sin costo en dispositivos Android e iOS y además de que permite consultar, descargar y guardar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), puedes realizar otras acciones que te evitaran acudir presencialmente a las oficinas.

Entre los trámites accesibles figura:

  • la presentación de declaraciones provisionales, definitivas y anuales para personas físicas
  • la consulta y descarga de acuses de declaraciones anuales ya presentadas
  • la revisión de mensajes de interés del Buzón Tributario

Por lo tanto, se pueden habilitar notificaciones para recibir alertas sobre nuevos mensajes en dicho buzón.

Para comenzar a utilizar SAT Móvil, es necesario tener acceso a internet, descargar la aplicación desde la App Store para dispositivos iOS o desde Google Play Store para Android.

Los contribuyentes pueden recibir notificaciones y alertas de nuevos mensajes en el Buzón Tributario mediante las configuraciones de SAT Móvil - app SAT Móvil
Los contribuyentes pueden recibir notificaciones y alertas de nuevos mensajes en el Buzón Tributario mediante las configuraciones de SAT Móvil - app SAT Móvil

Primero tienes que aceptar los términos y condiciones que impone el uso de esta app, pero ¿qué más necesitas para poder acceder a todos su beneficios?:

  • RFC (13 caracteres)
  • Correo electrónico personal
  • Número celular (10 dígitos)
  • INE
  • Confirmar identidad a través de un video
  • Firmar solicitud

La app del SAT Móvil también te da la posibilidad de programar y gestionar citas, junto con la actualización de medios de contacto y la revisión de comunicados oficiales en el Buzón Tributario.

Los usuarios también pueden generar o modificar su contraseña, así como descargar tanto la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y la Cédula de Identificación Fiscal (CIF).

La aplicación facilita la consulta de datos personales, domicilio fiscal, régimen, actividades económicas y certificados digitales activos, como la e.firma.

Además de gestionar trámites, la aplicación SAT Móvil ofrece orientación fiscal mediante Chat uno a uno, MarcaSAT, OrientaSAT y tutoriales especializados.

Proporciona información sobre el certificado vigente o más reciente de la e.firma, el historial de certificados y los Certificados de Sello Digital activos.

También permite descargar aplicaciones complementarias del SAT, como Verificador SAT y Factura SAT Móvil para consultar, generar y compartir facturas de ingreso. De igual manera permite generar la clave dinámica de la e.firma portable, verificar códigos para validar la autenticidad de documentos emitidos por el SAT y recibir alertas sobre actualizaciones en la información personal.

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