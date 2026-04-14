¿Necesitas la Constancia de Situación Fiscal? La app del SAT puede sacarte de apuros

Para diversos trámites burocráticos en necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal actualizada y siempre que se solicita pensamos en ir a las oficinas del SAT más cercanas o a un café internet para poder descargarla: sin embargo, la puedes tener a la mano en cualquier momento con esta aplicación del SAT.
La aplicación esta disponible sin costo en dispositivos Android e iOS y además de que permite consultar, descargar y guardar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), puedes realizar otras acciones que te evitaran acudir presencialmente a las oficinas.
Entre los trámites accesibles figura:
- la presentación de declaraciones provisionales, definitivas y anuales para personas físicas
- la consulta y descarga de acuses de declaraciones anuales ya presentadas
- la revisión de mensajes de interés del Buzón Tributario
Por lo tanto, se pueden habilitar notificaciones para recibir alertas sobre nuevos mensajes en dicho buzón.
Para comenzar a utilizar SAT Móvil, es necesario tener acceso a internet, descargar la aplicación desde la App Store para dispositivos iOS o desde Google Play Store para Android.
Primero tienes que aceptar los términos y condiciones que impone el uso de esta app, pero ¿qué más necesitas para poder acceder a todos su beneficios?:
- RFC (13 caracteres)
- Correo electrónico personal
- Número celular (10 dígitos)
- INE
- Confirmar identidad a través de un video
- Firmar solicitud
La app del SAT Móvil también te da la posibilidad de programar y gestionar citas, junto con la actualización de medios de contacto y la revisión de comunicados oficiales en el Buzón Tributario.
Los usuarios también pueden generar o modificar su contraseña, así como descargar tanto la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y la Cédula de Identificación Fiscal (CIF).
La aplicación facilita la consulta de datos personales, domicilio fiscal, régimen, actividades económicas y certificados digitales activos, como la e.firma.
Además de gestionar trámites, la aplicación SAT Móvil ofrece orientación fiscal mediante Chat uno a uno, MarcaSAT, OrientaSAT y tutoriales especializados.
Proporciona información sobre el certificado vigente o más reciente de la e.firma, el historial de certificados y los Certificados de Sello Digital activos.
También permite descargar aplicaciones complementarias del SAT, como Verificador SAT y Factura SAT Móvil para consultar, generar y compartir facturas de ingreso. De igual manera permite generar la clave dinámica de la e.firma portable, verificar códigos para validar la autenticidad de documentos emitidos por el SAT y recibir alertas sobre actualizaciones en la información personal.