¿Necesitas la Constancia de Situación Fiscal? La app del SAT puede sacarte de apuros

Descarga tu Constancia de Situación Fiscal desde tu teléfono - (Captura de pantalla/SAT Móvil Play Store)

Para diversos trámites burocráticos en necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal actualizada y siempre que se solicita pensamos en ir a las oficinas del SAT más cercanas o a un café internet para poder descargarla: sin embargo, la puedes tener a la mano en cualquier momento con esta aplicación del SAT.

La aplicación esta disponible sin costo en dispositivos Android e iOS y además de que permite consultar, descargar y guardar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), puedes realizar otras acciones que te evitaran acudir presencialmente a las oficinas.

Entre los trámites accesibles figura:

la presentación de declaraciones provisionales, definitivas y anuales para personas físicas

la consulta y descarga de acuses de declaraciones anuales ya presentadas

la revisión de mensajes de interés del Buzón Tributario

Por lo tanto, se pueden habilitar notificaciones para recibir alertas sobre nuevos mensajes en dicho buzón.

Para comenzar a utilizar SAT Móvil, es necesario tener acceso a internet, descargar la aplicación desde la App Store para dispositivos iOS o desde Google Play Store para Android.

Los contribuyentes pueden recibir notificaciones y alertas de nuevos mensajes en el Buzón Tributario mediante las configuraciones de SAT Móvil - app SAT Móvil

Primero tienes que aceptar los términos y condiciones que impone el uso de esta app, pero ¿qué más necesitas para poder acceder a todos su beneficios?:

RFC (13 caracteres)

Correo electrónico personal

Número celular (10 dígitos)

INE

Confirmar identidad a través de un video

Firmar solicitud

La app del SAT Móvil también te da la posibilidad de programar y gestionar citas, junto con la actualización de medios de contacto y la revisión de comunicados oficiales en el Buzón Tributario.

Los usuarios también pueden generar o modificar su contraseña, así como descargar tanto la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y la Cédula de Identificación Fiscal (CIF).

La aplicación facilita la consulta de datos personales, domicilio fiscal, régimen, actividades económicas y certificados digitales activos, como la e.firma.

Además de gestionar trámites, la aplicación SAT Móvil ofrece orientación fiscal mediante Chat uno a uno, MarcaSAT, OrientaSAT y tutoriales especializados.

Proporciona información sobre el certificado vigente o más reciente de la e.firma, el historial de certificados y los Certificados de Sello Digital activos.

También permite descargar aplicaciones complementarias del SAT, como Verificador SAT y Factura SAT Móvil para consultar, generar y compartir facturas de ingreso. De igual manera permite generar la clave dinámica de la e.firma portable, verificar códigos para validar la autenticidad de documentos emitidos por el SAT y recibir alertas sobre actualizaciones en la información personal.