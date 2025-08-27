Estos son los trámites que ahora puedes hacer en la app del SAT

La app SAT Móvil ahora permite descargar los acuses de las declaraciones. (Captura de pantalla/SAT Móvil Play Store)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha fortalecido su apuesta por la simplificación y digitalización de servicios al ampliar los trámites que los contribuyentes pueden realizar aplicaciones “Factura SAT Móvil”, “SAT Móvil” y “SAT ID”. Las recientes actualizaciones, informadas en el comunicado del pasado 25 de agosto, representan un paso firme hacia la reducción de gestiones presenciales.

En el caso particular de “Factura SAT Móvil”, la principal novedad es la incorporación de funciones que permiten sumar de forma sencilla complementos como la Carta Porte y otros relacionados con derechos e impuestos a las facturas de tipo Ingreso o Traslado.

Este documento del SAT es un requisito indispensable para acreditar la legal tenencia y el traslado de mercancías en territorio nacional, además de ser una herramienta para la trazabilidad eficiente de operaciones logísticas. La funcionalidad está disponible permanentemente los 365 días del año.

La app SAT ID ahora permite renovar la e.firma y cambiar la contraseña. (Captura de pantalla/SAT Móvil Play Store)

La aplicación también pone a disposición otras herramientas útiles, como la revisión en tiempo real de facturas, tanto las emitidas como las recibidas, lo que facilita un control ágil y transparente de la facturación. A esto se suma la posibilidad de descargar estos archivos en distintos formatos, para después compartirlos, según la preferencia del usuario, por correo electrónico, WhatsApp, Messenger o mediante Bluetooth.

El proceso de timbrado de facturas se vuelve casi inmediato gracias a la utilización del Certificado de Sello Digital (CSD), que garantiza la validez fiscal de los documentos emitidos. Otra innovación es la generación automática de un código QR, el cual incluye toda la información fiscal relevante del usuario. Además, la app emite notificaciones en tiempo real cuando se recibe una factura generada, lo que mantiene informado al contribuyente sobre los movimientos fiscales en su cuenta.

Por su parte, “SAT Móvil” que ya venía ofreciendo múltiples soluciones en línea, incorporó en su más reciente versión un apartado destinado a la consulta y descarga de los acuses de las declaraciones, así como la obtención de la Opinión del cumplimiento.

Factura SAT Móvil utiliza el Certificado de Sello Digital para garantizar la seguridad de los documentos. (Foto: X/@SATMX)

Los usuarios de “SAT Móvil” también pueden generar y actualizar su contraseña, descargar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) o la Cédula de Identificación Fiscal, consultar sus datos personales y de domicilio fiscal, además de visualizar su régimen, actividades económicas y certificados digitales activos como la e.firma. Entre las funciones más valoradas se encuentran también la programación y gestión de citas, la actualización de medios de contacto y la revisión de comunicados oficiales dentro del Buzón Tributario.

En cuanto a la app “SAT ID”, la innovación más importante es que ahora permite solicitar el envío mensual de la CSF al correo electrónico indicado, agilizando la disponibilidad de este documento clave. Además, mantiene servicios como la generación y actualización de contraseña, la renovación de la e.firma en caso de estar próxima a vencerse y la tramitación directa de la CSF desde el teléfono móvil.