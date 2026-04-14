Miguel Ángel Yunes Márquez regresa al Senado tras polémica por licencia previo a votación del Plan B de Sheinbaum

(X/@MYunesMarquez)

Miguel Ángel Yunes Márquez se reincorporó a sus labores como legislador de Morena en el Senado de la República, tras haber solicitado licencia a su cargo previo a la discusión de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, la Mesa Directiva del Senado detalló que el senador morenista retomó su cargo ayer, 13 de abril, después de un periodo de separación aprobado por la asamblea senatorial.

“La Mesa Directiva informó al Pleno del Senado de la República que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena, se reincorporó a sus actividades legislativas desde el lunes 13 de abril.

“El 25 de marzo la asamblea senatorial avaló la solicitud de Yunes Márquez para separarse de sus funciones legislativas a partir de esa fecha”, indicó la Cámara Alta.

Durante la ausencia de Yunes Márquez, quien funge como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Senadores, su suplente y padre, Miguel Ángel Yunes Linares, ocupó la curul.

El regreso de Yunes Márquez ocurre luego de que se ausentó durante la votación del llamado “Plan B” de la reforma electoral.

El periodo de licencia abarcó del 25 de marzo al 15 de abril, lo que generó atención en el ámbito político ya que el legislador no participó en la discusión del tema.

Esta no es la primera ocasión en la actual legislatura que su padre lo sustituye en medio de discusiones relevantes y en cada reincorporación, el exgobernador evita profundizar en polémicas sobre su apoyo a reformas del gobierno federal.