Joven pide rampas en Teotihuacán para sillas de ruedas y desata debate en redes

El caso dividió a usuarios entre quienes apoyan la inclusión y quienes defienden la conservación.

La discusión sobre el acceso para personas con discapacidad en la zona arqueológica de Teotihuacán volvió a cobrar fuerza en redes sociales, luego de que usuarios retomaran una propuesta que se hizo viral en 2025 sobre la posible instalación de rampas en las pirámides.

En aquel momento, una joven difundió imágenes que evidenciaban las complicaciones que enfrentó al recorrer el sitio junto a un familiar que utilizaba silla de ruedas. Las fotografías detonaron un amplio debate digital sobre la inclusión en espacios históricos, el cual ha resurgido este 2026 con nuevas reacciones, desde mensajes de apoyo hasta críticas y contenido humorístico.

La viralización del tema pone en foco la inclusión cultural en México.

No obstante, especialistas en conservación han reiterado que cualquier modificación estructural en las pirámides está completamente descartada. El sitio es considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que implica estrictas medidas de protección. Además, la legislación mexicana en materia de monumentos arqueológicos prohíbe intervenciones que alteren su estructura original.

Expertos advierten que cualquier intento de modificar estos espacios podría derivar en sanciones legales severas, que incluyen multas económicas considerables e incluso penas de prisión. Por ello, la posibilidad de instalar rampas directamente en las pirámides es inviable desde el punto de vista legal y patrimonial.

Modificar estructuras arqueológicas podría traer sanciones severas.

El tema ha generado un contraste de posturas entre los usuarios. Mientras algunos proponen soluciones alternativas, como accesos adaptados en las áreas circundantes o recorridos inclusivos que no impliquen subir a las estructuras, otros consideran que la accesibilidad debería ser una prioridad incluso en este tipo de espacios.

Este debate refleja una problemática más amplia: cómo equilibrar la conservación del patrimonio histórico con el derecho de todas las personas a disfrutar de estos lugares. En ese sentido, autoridades han reiterado que las acciones actuales en Teotihuacán están enfocadas en la preservación y restauración, descartando cualquier intervención que implique modernizar las estructuras.

La viralización del tema pone en foco la inclusión cultural en México.

Más allá de la viralización del tema, la conversación ha puesto sobre la mesa la necesidad de desarrollar estrategias de inclusión cultural que permitan a personas con discapacidad vivir la experiencia de visitar sitios emblemáticos sin comprometer su integridad histórica.

El caso de Teotihuacán vuelve a evidenciar que la discusión sobre accesibilidad en espacios patrimoniales sigue siendo un reto vigente, donde se deben encontrar soluciones que respeten tanto la historia como los derechos de los visitantes.