Lactancia extendida y estabilidad laboral: esta es la reforma que busca combatir los despidos por materidad en México

El colectivo Mexiro A.C. presentó esta semana ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma legal para promover la lactancia extendida y fortalecer la estabilidad laboral de las mujeres, ante los casos de despidos por maternidad.

La iniciativa, respaldada por legisladores de diversos grupos parlamentarios, busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) para ampliar el periodo de lactancia reconocido por la ley mexicana de seis meses a dos años, así como reforzar las garantías de empleo durante el embarazo y la lactancia.

La presentación de la propuesta fue posible gracias a la colaboración de la diputada Patricia Mercado y el diputado Arturo Olivares, así como de legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas.

“Su respaldo confirma algo: los cuidados no tienen partido”, expresó el colectivo Mexiro al agradecer el acompañamiento transversal.

De acuerdo con Mexiro A.C., la reforma se fundamenta en que la lactancia y los cuidados son dimensiones centrales del derecho al trabajo digno, la salud reproductiva y el interés superior de la niñez.

El objetivo es consolidar un marco legal que permita al Estado garantizar condiciones laborales compatibles con la maternidad, la lactancia y los cuidados, con un enfoque de justicia social, laboral y reproductiva que priorice los derechos de mujeres, personas gestantes y primera infancia.

La propuesta también pretende reducir los despidos injustificados y otras formas de discriminación laboral durante el embarazo y la lactancia, y reforzar los mecanismos de conciliación entre la vida laboral, familiar y de cuidados.

El documento presentado por Mexiro enfatiza que la iniciativa está alineada con los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La propuesta legislativa surge tras experiencias de litigio estratégico en materia laboral.

Destaca el caso de Fernanda Galicia, fundadora y directora de Mexiro, quien enfrentó un juicio laboral contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Dicho litigio, que puede consultarse en el expediente 2412/17 del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, evidenció las brechas en la protección jurídica de la estabilidad laboral durante la maternidad y la lactancia.

El problema de la discriminación por embarazo y maternidad persiste como una de las principales barreras para la igualdad laboral en México. Datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED, 2022) indican que el embarazo representa la primera causa de discriminación en las empresas.

El estudio “Discriminación por embarazo. Un estudio sobre la Ciudad de México” muestra que las quejas se relacionan, en su mayoría, con despidos injustificados y presiones para firmar la renuncia. Otras prácticas documentadas incluyen la solicitud de pruebas de embarazo, negación de ascensos, reducción salarial, amenazas y asignación de labores de riesgo para la salud maternoinfantil.

Actualmente, la legislación laboral mexicana reconoce un periodo de lactancia de solo seis meses, inferior a los estándares internacionales que recomiendan la lactancia materna complementaria hasta los dos años.

Esta limitación deja a miles de mujeres y personas gestantes trabajadoras en una situación de desprotección jurídica, especialmente frente a despidos discriminatorios y dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

La iniciativa de Mexiro propone reformar y adicionar los artículos 28 y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como los artículos 2, 3, 56, 132, 133, 170 y 283 Ter de la Ley Federal del Trabajo.

Entre los objetivos específicos se encuentran incorporar la protección de la lactancia extendida hasta los dos años, establecer mecanismos jurídicos efectivos para garantizar la estabilidad en el empleo durante el embarazo y la lactancia, y asegurar la existencia de espacios dignos y funcionales para la extracción o administración de leche materna en centros de trabajo públicos, privados y comunitarios.

La propuesta también aboga por fomentar la capacitación continua, la difusión de información y el acceso a servicios de apoyo en materia de lactancia, así como fortalecer la productividad, la salud y la retención laboral mediante políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar.

La iniciativa será presentada por la diputada Patricia Mercado en el periodo ordinario de sesiones de febrero a abril de 2026, con el propósito de impulsar el debate y la aprobación con el respaldo de diversas fracciones parlamentarias.