México

Conjunto Primavera sufre aparatoso accidente en autobús tras quedarse sin frenos en Edomex

A través de un video en redes, la agrupación mostró los daños al vehículo

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conjunto primavera -México- 14 abril
(Instagram)

El staff de grupo Conjunto Primavera confirma que todos sus se encuentran en buen estado tras el accidente que sufrió su autobús el 12 de abril en la zona de Valle de Bravo, Estado de México.

El percance provocó daños materiales significativos en el vehículo, pero no dejó víctimas mortales, como aclararon los afectados a través de un video difundido en sus redes sociales.

Según informó Televisa Espectáculos, el camión que trasladaba al staff de Conjunto Primavera se quedó sin frenos y terminó con golpes severos, lo que generó especulaciones en algunos medios digitales sobre la gravedad del incidente y la supuesta existencia de fallecidos.

La agrupación desmintió estas versiones y aseguró que “no hagan caso a los medios amarillistas. No hay muertos, no hay nada, solo hay pérdidas materiales”.

conjunto primavera -México- 14 abril
(Instagram)

El grupo sigue con su agenda pese al accidente

La dirección de Conjunto Primavera informó que seguirían con su gira y que la presentación programada para Tuzantla, Michoacán, continuaba en pie.

“Gracias a Dios, todos estamos bien y vamos a seguir para adelante. Muchas gracias para todos los que se han preocupado por nosotros”, expresaron en el video publicado pocas horas después del accidente.

conjunto primavera -México- 14 abril
(Instagram)

La agrupación y la compañía de seguros ya atienden los daños materiales del camión, confirmó Televisa Espectáculos.

En las imágenes difundidas, se observa el autobús con golpes severos, evidencia del impacto ocurrido en la carretera.

De acuerdo con la información oficial, el accidente ocurrió en la zona de Valle de Bravo, Estado de México, mientras el staff viajaba hacia su siguiente destino.

“Todos los integrantes del grupo se encuentran bien. Por fortuna no hubo víctimas mortales, como algunos medios digitales lo aseguran”, puntualizaron.

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