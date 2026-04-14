Condenan a 50 años de prisión a Jorge “N” por el feminicidio de Alejandra Galeazzi en Puebla

El feminicidio tuvo lugar la madrugada del 17 de mayo de 2018. Horas después, Jorge “N” trasladó a su esposa a un hospital privado en Puebla y dio versiones contradictorias, incluida una caída. (Crédito: X | @ELPINERO)

Un tribunal en Puebla impuso una condena de 50 años de prisión a Jorge “N” por el feminicidio de su esposa, Alejandra Galeazzi, ocurrido en mayo de 2018. La resolución se dictó tras un proceso judicial que se extendió por varios años y que incluyó señalamientos de la familia de la víctima sobre presuntas irregularidades en distintas etapas.

A pesar de la sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó que el sentenciado podrá continuar en libertad bajo la supervisión de un brazalete electrónico, en tanto la resolución no sea definitiva. La defensa aún puede interponer recursos legales, lo que mantiene vigente esta medida cautelar.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron la madrugada del 17 de mayo de 2018. Horas después, Jorge “N” trasladó a su esposa a un hospital privado en la ciudad de Puebla. En ese momento, ofreció distintas versiones sobre el origen de las lesiones, entre ellas que se trató de una caída.

Evidencia de agresiones previas

Los reportes médicos indicaron que la víctima presentaba traumatismo craneoencefálico y múltiples golpes en el cuerpo. Alejandra Galeazzi falleció tres días después en el mismo hospital. Los especialistas detectaron que algunas de las lesiones no correspondían a un solo evento reciente, sino que evidenciaban agresiones previas.

Durante la investigación, peritajes realizados con técnicas de luminiscencia permitieron localizar rastros de sangre en diversas áreas del domicilio de la pareja. Estos indicios no coincidieron con la versión del acusado, lo que fortaleció la hipótesis de que la agresión ocurrió dentro de la vivienda.

El expediente también integró las inconsistencias en las declaraciones del sentenciado, así como el tiempo que transcurrió entre la agresión y el traslado de la víctima para recibir atención médica. Estos elementos fueron considerados por el Ministerio Público para sustentar la acusación de feminicidio.

Familiares de Alejandra Galeazzi habían advertido previamente su preocupación por el desarrollo del caso. Señalaron que el acusado permaneció prófugo durante varios años, hasta que fue detenido en 2023 en la Ciudad de México. También cuestionaron decisiones judiciales que le permitieron continuar el proceso en libertad bajo argumentos relacionados con su estado de salud.

El abogado de la familia indicó que, en etapas previas del juicio, la defensa retiró pruebas que había presentado inicialmente, lo que, a su consideración, formó parte de una estrategia procesal. No obstante, el tribunal determinó emitir una sentencia condenatoria con base en los elementos disponibles.

Con esta resolución, el caso entra en una fase en la que se definirá si la sentencia queda firme o es modificada por instancias superiores. Mientras tanto, Jorge “N” permanecerá fuera de prisión bajo monitoreo electrónico, conforme a la medida cautelar vigente.