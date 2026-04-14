Cateo en Tapachula deja tres vehículos, cuatrimotos y un inmueble asegurados en colonia Terranova

El cateo dejó los siguientes aseguramientos: tres vehículos, dos cuatrimotos, un remolque, un vehículo tipo Razer y un inmueble en la colonia Terranova. (Crédito: Semar)

Un cateo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, dejó el aseguramiento de tres vehículos, dos cuatrimotos, un remolque, un vehículo tipo Razer y un inmueble en la colonia Terranova, en Tapachula, sin que se reportaran personas detenidas.

La intervención se llevó a cabo en ese punto del municipio fronterizo, donde autoridades ingresaron a un predio como parte de una investigación en curso. Mientras el personal ministerial realizaba la revisión, elementos de Infantería de Marina mantuvieron vigilancia en el perímetro.

En el sitio fueron localizados tres automóviles, dos cuatrimotos, un remolque para este tipo de unidades y un vehículo recreativo tipo Razer. Todos los objetos quedaron bajo resguardo de las autoridades, al igual que el inmueble intervenido.

Hasta el cierre de esta nota informativa, no hay reporte de personas detenidas durante el operativo. Los bienes asegurados serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente, donde se analizará su posible vínculo con los hechos que se indagan.

Semar, ‘seguridad externa’

La presencia de la Marina en el lugar se centró en tareas de seguridad externa, mientras la Fiscalía estatal ejecutó el cateo. Este tipo de operativos suele realizarse de manera coordinada entre instancias locales y federales.

Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas durante el operativo. (Crédito: Semar)

Tapachula, ubicado en la región fronteriza de Chiapas, ha sido escenario de acciones similares en las que autoridades buscan ubicar bienes relacionados con posibles actividades ilícitas y avanzar en investigaciones abiertas.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre el origen de los objetos asegurados ni sobre personas vinculadas con el caso.