Jorge D’Alessio y Marichelo confirman que están separados, aseguran que viven un momento complicado

Jorge D’Alessio confirma su separación de Marichelo Puente tras catorce años de matrimonio, priorizando la protección de sus hijos en el proceso. (Instagram/@jorgedalessio)

La confirmación de la separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente tras más de una década de matrimonio ha sido comunicada directamente por el integrante del grupo Matute, quien subraya que la única prioridad en este proceso son sus hijos.

La pareja, que durante catorce años mantuvo una relación estable, decide ahora afrontar la crisis familiar con reserva y evitando la exposición pública.

La noticia, que ya circulaba como rumor en redes sociales, fue esclarecida cuando Jorge D’Alessio declaró: “Es un momento difícil. Como se los he dicho, es importante mantenerlo lo más hermético posible y la razón absoluta son nuestros hijos”.

El cantante resaltó que ambos buscan enfrentar el hecho con respeto y discreción, protegiendo el entorno de Santiago y Patricio, los hijos que comparten, y de Ana Paula, hija mayor de Marichelo Puente.

El integrante de Matute hace pública la ruptura y solicita respeto y hermetismo para evitar daños emocionales a los menores de la familia. (Instagram/@jorgedalessio)

Digitalización de la crisis y rumores de infidelidad

Las plataformas sociales han amplificado la crisis con interpretaciones y especulaciones. Diversos usuarios han notado cambios en el comportamiento digital de Marichelo Puente, como dejar de seguir a D’Alessio en Instagram y eliminar fotografías en las que aparecían juntos.

Entre los puntos que han llamado la atención del público destacan:

Eliminación de imágenes de pareja en redes sociales.

Mensajes ambiguos en las historias de ambos.

Ausencia de declaraciones directas sobre los motivos.

La periodista Jacqueline Martínez (@chamonic3) sugirió en redes que una posible infidelidad podría estar detrás de la ruptura, aunque ni D’Alessio ni Puente han confirmado esa versión ni han respondido a las especulaciones.

El propio cantante publicó en Instagram una imagen junto a sus hermanos con la frase: “El corazón sana y se levanta cuando estamos los tres juntos”, lo que algunos interpretaron como una referencia indirecta a la separación, aunque no existe confirmación de que el mensaje esté ligado a la situación matrimonial.

Santiago y Patricio, hijos de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente, junto a Ana Paula, hija mayor de Puente, son la principal preocupación de la expareja. (Instagram/@jorgedalessio)

Jorge D’Alessio respalda el silencio y advierte sobre el daño a sus hijos

Durante su intervención en el programa Hoy, Jorge D’Alessio reafirmó la separación y la voluntad de ambos de no ventilar detalles personales:

“Aún siendo lo más privados posibles con esto, se han dicho tantas cosas y salen tantas cosas absurdas y pues es complicado”. El músico insistió en que la decisión de mantener hermetismo responde al deseo de proteger a sus hijos de cualquier daño emocional.

En palabras del propio artista: “Tengo un hijo chiquito de 11 años, otro de 14 y a mi hija de 22”. D’Alessio reconoció que, aunque las versiones mediáticas ya no le afectan personalmente, la prioridad es resguardar la sensibilidad de los menores.

Sobre la presión mediática y la especulación en redes, el cantante agregó:

“De mí han dicho que si soy esto, que si soy lo otro… ya tengo una corteza dura, no me afecta a mí”.

“No me afecta a mí, pero tengo un hijo chiquito de 11 años, otro de 14 y a mi hija de 22”.

El cierre de su declaración dejó clara la intención de mantener la crisis en el ámbito privado: “Solo saben lo que hay en el fondo de la olla los que traen el sartén por el mango, entonces, solo nosotros sabemos”.