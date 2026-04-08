Quién es Camila Zamorano, la boxeadora a la que Santa Fe Klan le llevó serenata y encendió rumores de noviazgo

Se ha visto al cantante muy cerca de la joven atleta. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

La vida amorosa del rapero guanajuatense Santa Fe Klan ha generado curiosidad entre sus seguidores, luego de que se difundieran imágenes y videos en los que aparece acompañado de la joven boxeadora mexicana Camila Zamorano.

El músico fue visto en la colonia Pueblitos, al norte de Hermosillo, llevándole una serenata, lo que avivó los rumores sobre un supuesto noviazgo. La diferencia de edad, superior a ocho años, entre ambos también ha sido motivo de conversación en redes, donde el tema se convirtió en tendencia durante Semana Santa.

La joven pugilista publicó esta foto en compañía del rapero. (IG Camila Zamorano)

Una serenata que desató rumores

La presencia de Santa Fe Klan en Hermosillo durante la Semana Santa, específicamente para llevarle una serenata a Camila Zamorano, dio pie a versiones sobre una posible relación sentimental. Clips grabados frente a la casa de la boxeadora fueron ampliamente compartidos y generaron comentarios sobre una nueva relación para el rapero.

De forma paralela, circuló una fotografía en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes mientras disfrutan de una bebida. Usuarios de redes sociales han señalado que el cantante habría viajado desde Guanajuato para pasar las vacaciones cerca de Zamorano. Hasta el momento, ninguno ha emitido declaraciones públicas para confirmar o negar el romance.

La pareja fue vista tomada de la mano mientras escuchaban a un cantante . (IG luiscastro2637)

La trayectoria deportiva de Camila Zamorano

Camila Zamorano, nacida el 26 de diciembre de 2007, es originaria de Hermosillo, Sonora. Comenzó su carrera en el boxeo a los 11 años, entrenada por su padre, Eleazar Zamorano. En el circuito amateur logró múltiples victorias y ganó varios cinturones a nivel regional y estatal, consolidándose como una promesa del boxeo mexicano.

El debut profesional de Zamorano ocurrió en abril de 2023, con apenas 15 años, al vencer a Isabel Arellanes. Uno de los hitos más importantes en su trayectoria fue coronarse campeona mundial juvenil en la categoría de peso átomo, tras imponerse a la japonesa Nanae Suzuki Iwakawa, lo que le valió reconocimiento nacional e internacional.

Como reconocimiento a su corta pero destacada carrera, el Ayuntamiento de Hermosillo inauguró en Bahía de Kino un gimnasio de boxeo que lleva su nombre, consolidando su imagen como referente para las nuevas generaciones.

Pese a su juventud, ya cuenta con experiencia en el ámbito profesional. (IG Camila Zamorano)

La joven boxeadora destaca como una de las promesas del boxeo nacional gracias a su disciplina y resultados en las competencias. Entre sus principales logros y características sobresalen:

Inició su carrera en el boxeo a los 11 años bajo la guía de su padre.

Ganó varios cinturones regionales y estatales en el ámbito amateur.

Debutó profesionalmente a los 15 años con una victoria relevante.

Se coronó campeona mundial juvenil de peso átomo.

Un gimnasio en Bahía de Kino lleva su nombre como forma de homenaje.

La atención mediática sobre Camila Zamorano y Santa Fe Klan se incrementó con la viralización de sus imágenes juntos y la expectativa ante la posibilidad de una relación entre un intérprete popular y una deportista emergente. Por lo pronto, ambos han captado reflectores en redes.