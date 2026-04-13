FCPyS de la UNAM pide flexibilidad ante paro y remodelaciones del Metro CDMX

Sindicato del STC Metro amenazó con realizar un paro de labores para el lunes 13 de abril (X/ @MetroCDMX)

Ante el paro de trabajadores del Metro en CDMX, las y los estudiantes de Ciudad Universitaria de la UNAM están en una dificultad de transporte para llegar al campus, por lo que ahora una facultad pidió comprensión.

De igual manera, hay algunas líneas que tienen reparaciones.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) pidió a sus docentes adoptar ciertas medidas para no afectar a los estudiantes.

Comunicado de la FCPyS:

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

A la comunidad de la FCPyS:

Ante los trabajos de mantenimiento en diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que han generado afectaciones en los traslados del estudiantado, hacemos un atento exhorto al profesorado para considerar estas circunstancias en el desarrollo de sus actividades académicas, mostrando sensibilidad y flexibilidad en aspectos como la aplicación de exámenes, la entrega de trabajos y el registro de asistencias, a fin de no afectar a las y los estudiantes por situaciones ajenas a su voluntad.

(FCPYS)

Qué se sabe del paro en el Metro CDMX

El anuncio de un posible paro en el Metro de la Ciudad de México para este lunes ha generado preocupación entre millones de usuarios que dependen a diario del sistema. La advertencia proviene del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro, que ha reiterado sus demandas por mejores condiciones laborales y un aumento salarial del 6%.

La organización sindical comunicó que, de no recibir una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno capitalino, las protestas podrían escalar hasta suspender el servicio en varias líneas. La medida impactaría de manera directa en la movilidad de la capital, dejando a una parte considerable de la población sin acceso a su principal medio de transporte.

El conflicto se ha intensificado tras jornadas de demoras en el servicio, registradas desde el viernes, producto de manifestaciones de trabajadores inconformes. El sindicato sostiene que la falta de materiales y personal, así como el retraso en la liberación de presupuesto para mantenimiento, ponen en riesgo tanto la seguridad de empleados como de usuarios.

Demandas y argumentos del sindicato del Metro CDMX

Los representantes sindicales aseguran que las condiciones actuales del sistema no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y calidad. Entre sus peticiones centrales se encuentra la liberación inmediata y completa del presupuesto aprobado para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.

Además, exigen que los subsidios a grupos sociales que utilizan el Metro sean financiados directamente por el Gobierno de la Ciudad de México y no con recursos propios del sistema, para evitar presiones adicionales a las finanzas del STC. También solicitan la apertura total del Cendi de Tláhuac y que todas las negociaciones laborales se lleven a cabo exclusivamente con las autoridades del Metro.

Uno de los puntos más críticos para los trabajadores es el señalamiento al secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, a quien acusan de ofrecer “largas y evasivas” en las mesas de negociación previas, lo que habría dificultado alcanzar acuerdos concretos y ha obligado al sindicato a intensificar sus acciones de protesta.