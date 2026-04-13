México

FCPyS de la UNAM pide flexibilidad ante paro y remodelaciones del Metro CDMX

La institución de la máxima casa de estudios pidió comprensión en traslados

Guardar
Sindicato del STC Metro amenazó con realizar un paro de labores para el lunes 13 de abril (X/ @MetroCDMX)
Sindicato del STC Metro amenazó con realizar un paro de labores para el lunes 13 de abril (X/ @MetroCDMX)

Ante el paro de trabajadores del Metro en CDMX, las y los estudiantes de Ciudad Universitaria de la UNAM están en una dificultad de transporte para llegar al campus, por lo que ahora una facultad pidió comprensión.

De igual manera, hay algunas líneas que tienen reparaciones.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) pidió a sus docentes adoptar ciertas medidas para no afectar a los estudiantes.

Comunicado de la FCPyS:

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

A la comunidad de la FCPyS:

Ante los trabajos de mantenimiento en diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que han generado afectaciones en los traslados del estudiantado, hacemos un atento exhorto al profesorado para considerar estas circunstancias en el desarrollo de sus actividades académicas, mostrando sensibilidad y flexibilidad en aspectos como la aplicación de exámenes, la entrega de trabajos y el registro de asistencias, a fin de no afectar a las y los estudiantes por situaciones ajenas a su voluntad.

(FCPYS)
(FCPYS)

Qué se sabe del paro en el Metro CDMX

El anuncio de un posible paro en el Metro de la Ciudad de México para este lunes ha generado preocupación entre millones de usuarios que dependen a diario del sistema. La advertencia proviene del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro, que ha reiterado sus demandas por mejores condiciones laborales y un aumento salarial del 6%.

La organización sindical comunicó que, de no recibir una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno capitalino, las protestas podrían escalar hasta suspender el servicio en varias líneas. La medida impactaría de manera directa en la movilidad de la capital, dejando a una parte considerable de la población sin acceso a su principal medio de transporte.

El conflicto se ha intensificado tras jornadas de demoras en el servicio, registradas desde el viernes, producto de manifestaciones de trabajadores inconformes. El sindicato sostiene que la falta de materiales y personal, así como el retraso en la liberación de presupuesto para mantenimiento, ponen en riesgo tanto la seguridad de empleados como de usuarios.

Demandas y argumentos del sindicato del Metro CDMX

Los representantes sindicales aseguran que las condiciones actuales del sistema no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y calidad. Entre sus peticiones centrales se encuentra la liberación inmediata y completa del presupuesto aprobado para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.

Además, exigen que los subsidios a grupos sociales que utilizan el Metro sean financiados directamente por el Gobierno de la Ciudad de México y no con recursos propios del sistema, para evitar presiones adicionales a las finanzas del STC. También solicitan la apertura total del Cendi de Tláhuac y que todas las negociaciones laborales se lleven a cabo exclusivamente con las autoridades del Metro.

Uno de los puntos más críticos para los trabajadores es el señalamiento al secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, a quien acusan de ofrecer “largas y evasivas” en las mesas de negociación previas, lo que habría dificultado alcanzar acuerdos concretos y ha obligado al sindicato a intensificar sus acciones de protesta.

Temas Relacionados

FCPYSUNAMMetro CDMXmexico-noticias

Más Noticias

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Hasta el momento el club no ha emitido alguna postura al respecto sobre la situación de Nico

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del domingo 12 de abril

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del domingo 12 de abril

Presidenta de la Cámara de diputados visita municipio de Nuevo León en acto del PAN

Un evento en San Nicolás de los Garza reunió a figuras políticas del partido, quienes destacaron la continuidad histórica de ese blanquiazul en la localidad

Presidenta de la Cámara de diputados visita municipio de Nuevo León en acto del PAN

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris y Tris Clásico domingo 12 de abril

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris y Tris Clásico domingo 12 de abril

Clima CDMX y resto de México hoy domingo 12 de abril en vivo: se mantiene alerta amarilla por lluvias

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este domingo

Clima CDMX y resto de México hoy domingo 12 de abril en vivo: se mantiene alerta amarilla por lluvias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la clasificación en México de ‘La posesión de la momia’, película de terror de los creadores de ‘El Conjuro’

Cuál es la clasificación en México de ‘La posesión de la momia’, película de terror de los creadores de ‘El Conjuro’

Tyler, The Creator conservó dos banderas mexicanas tras sus conciertos en el país

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de abril

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio anuncian conciertos en conjunto en México: estas son las fechas y sedes

Exatlón México: quién gana el auto hoy 12 de abril

DEPORTES

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Revelan que Obed Vargas fue bloqueado por Seattle Sounders para jugar con la Selección Mexicana

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas