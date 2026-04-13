México

Estadounidense se muda a CDMX y se vuelve viral: “Pensé que todo México era como un pueblito”

Un video compartido por la tiktoker Gavriel Faith ha capturado la atención digital por su honesta y divertida compilación de experiencias en el país

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Gavriel Faith, mujer rubia de ojos azules, frente a un montaje que contrasta un pueblo antiguo con iglesia y calles empedradas y una avenida urbana con tráfico y edificios altos
La tiktoker Gavriel Faith se volvió viral al compartir la sorpresa que se llevó al conocer México. (Gavriel Faith: Instagram)

Quienes creen que México se parece a las escenas color sepia que han aparecido en innumerables filmes de Hollywood se llevan una sorpresa al visitar el país.

Gavriel Faith, una tiktoker estadounidense que se mudó a la Ciudad de México recientemente, se volvió tendencia en redes sociales tras compartir las sorpresas que encontró al mudarse al país.

La joven, quien reside en la colonia Roma junto a su novio desde finales de 2025, publicó un video que rápidamente captó la atención en plataformas como TikTok e Instagram.

En su testimonio, la creadora dejó claro que su percepción previa de México estaba lejos de la realidad.

“Antes de mudarme aquí, pensaba que todo México se veía como los pequeños pueblos mexicanos que había visitado con algunos de mis amigos. Pensé que eso era todo México. No, no, no, no”, expresó.
Joven rubia con expresión asombrada, cabello largo, vistiendo top oscuro. En pantalla, barra de búsqueda y texto: "Part 2. Mexico has Costco and Sam's Club"
La tiktoker estadounidense Gavriel Faith comparte sus sorprendentes hallazgos tras cinco meses viviendo en México. (Gavriel Faith: TikTok)

De “pueblito” a metrópoli

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su sorpresa ante la infraestructura de la capital. Gavriel destacó el desarrollo urbano y la diversidad arquitectónica.

“La arquitectura en la Ciudad de México está tan desarrollada, si no es que más desarrollada, que en muchas partes de los Estados Unidos”.

Incluso comparó algunos edificios con ciudades estadounidenses: “Parece uno de los rascacielos de, no sé, Seattle”.

También confesó su asombro ante la presencia de grandes cadenas comerciales. “México tiene Costco y Sam’s Club. No sé por qué pensé que no los tendrían”, dijo, al reconocer que asumía que estos modelos de consumo eran exclusivos de su país.

La Roma, entre lo “hipster” y la gentrificación

La colonia Roma fue otro de los elementos que rompió sus expectativas. En su relato, comparó la zona con barrios icónicos de Estados Unidos.

“El vecindario llamado La Roma está dando vibras de Brooklyn… Es este vecindario ‘hip’ que nunca duerme. Tiene los bares, los clubes, los cafés, los restaurantes, las boutiques”, describió.

No obstante, también reconoció el impacto del turismo y la gentrificación en la zona, un tema que ha generado debate en la capital.

Gavriel Faith, una mujer de cabello rubio, camina por una calle arbolada de Ciudad de México con edificios coloridos al fondo, llevando una blusa negra y jeans
Gavriel Faith, popular creadora de contenido, se muestra en un video de TikTok mientras comparte su experiencia y desafíos al vivir en Ciudad de México. (Gavriel Faith: TikTok)

Costumbres cotidianas que la sorprendieron

Más allá del urbanismo, Gavriel enlistó aspectos de la vida diaria que le resultaron inesperados. Uno de ellos fue la dinámica para hacer compras.

“Los mandados simples pueden tomar mucho tiempo”, explicó, al narrar su experiencia al recorrer varias tiendas sin encontrar todos los productos, en especial por la escasez de algunos alimentos.

Otro punto fue la cultura de la propina. “La propina es apreciada, pero no tan necesaria como en los Estados Unidos. Para nada tan necesaria como en los Estados Unidos”, afirmó.

También mencionó el costo del estacionamiento como un factor que le llamó la atención: “Pagas por estacionarte en todas partes”.

Meme de tres paneles mostrando a una mujer rubia sorprendida y Lord Farquaad con la bandera de México y texto sobre estereotipos de México
El caso de Gavriel Faith generó memes y debate sobre los estereotipos que persisten sobre México en el extranjero. (Reddit)

Un testimonio que conecta con audiencias

El caso de Gavriel Faith refleja cómo la percepción de México en el extranjero puede contrastar con la realidad de ciudades como la CDMX. Su video no solo generó conversación, también abrió un debate sobre estereotipos, urbanismo y diferencias culturales.

Con un tono espontáneo, su experiencia se posicionó como un contenido que conecta con audiencias globales y que pone en perspectiva la imagen contemporánea de la capital mexicana.

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