Colectivo culpa a sindicato y gobierno por crisis en el Metro de CDMX tras paro, exige investigación y renuncia de funcionarios

Las líneas 1, 2, 3 y B han sido las más afectadas la mañana de este lunes 13 de abril. Foto: SNTSTC

El colectivo Por una Mejor Movilidad responsabilizó al gobierno de la Ciudad de México, actualmente encabezado por Clara Brugada, por el “estado deplorable y de abandono” en el que se encuentran los sistemas de transporte de la Ciudad de México, “particularmente el Metro”.

En posicionamiento entorno al paro laboral actual en el Sistema de Transporte Colectivo ‘Metro’ capitalino, el grupo afirmó que la situación es “responsabilidad absoluta del gobierno”, incluyendo a “sus brazos porriles disfrazados de sindicatos”.

El colectivo señaló directamente al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y a su líder de facto, Fernando Espino Arevalo, a quien acusa de “tergiversar la honorable lucha sindical para sus intereses pueriles”.

Cuestionó que se haya convocado a un paro de labores que, según el colectivo, solo afecta a los usuarios.

“El corrupto sindicato expone falta de refacciones, uniformes, vías en mal estado, instalaciones obsoletas y material rodante caduco, es cierto, pero se debe sumar también el robo de cableado y vías, conductores en estado de ebriedad y drogados, jefes de estación ingresando a áreas de seguridad con trabajadoras sexuales, narcomenudeo, cuotas y extorsión a los propios trabajadores, y uso electoral del sindicato”, afirmó.

Acusó que el sindicato “es parte del mismo sistema político en el poder. Ayer en el PRI, hoy en Morena. Se reciclan como cascajo y siguen engordando con dinero público”.

Criticaron además al director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, de quienes exigen la renuncia inmediata, junto con otros funcionarios, por corrupción, destrucción del patrimonio histórico y falta de capacidad para atender la crisis de movilidad de la ciudad.

El colectivo llamó a la ciudadanía a protestar contra el “gobierno opresor” y exige la “cancelación inmediata del mundial de futbol en la Ciudad de México” hasta que existan condiciones mínimas de seguridad, vivienda y transporte eficiente.

Piden la creación de un comité ciudadano de emergencia para evaluar la situación del Metro, la absorción del sistema por la federación para asegurar recursos y mejor administración, y la investigación de todos los jefes de gobierno y directivos previos para esclarecer responsabilidades por los accidentes ocurridos.

“Esta ciudad se gobierna con más que pintura morada”, sentenció al final del documento.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la amenaza de paro escalonado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, que denunció falta de inversión en el Metro de la Ciudad de México. Sheinbaum aseguró que sí existía inversión considerable y detalló que el gobierno federal destinó mil 500 millones de pesos para remodelaciones.

Destacó obras como la renovación de la Línea 1 del Metro, el Tren Insurgente y los trenes hacia Querétaro y Pachuca, afirmando: “Hay inversión en el Metro. La jefa de gobierno también está invirtiendo en el Metro y en el tren ligero”.

Sheinbaum descartó que los trabajadores tuvieran motivos válidos para manifestarse con ese argumento y remitió la responsabilidad de atender el conflicto a la administración local.

“No tiene por qué manifestarse, no hay motivo para que se manifieste con este argumento. Pero ya no quiero hablar mucho más del Metro, porque eso le corresponde a Clara Brugada”, señaló.

Por su parte, el sindicato advirtió en un comunicado que el 70% de los 391 trenes no había recibido mantenimiento general, 84 trenes estaban detenidos por falta de refacciones y solo 68 trenes circulaban en condiciones óptimas.

Exigió mantenimiento integral, atención a fallas y que los recursos públicos se dirigieran exclusivamente a la operación y seguridad del Metro, rechazando obras cosméticas en estaciones.