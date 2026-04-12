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Wendy Guevara responde a escándalo y desata polémica por acusaciones en redes sociales

La influencer enfrenta críticas tras comentarios pasados, pero aclara su situación legal y laboral

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Wendy Guevara enfrenta señalamientos en redes sociales sobre comentarios pasados que generaron polémica y especulación legal. - (Wendy Guevara/FB)
Wendy Guevara enfrenta señalamientos en redes sociales sobre comentarios pasados que generaron polémica y especulación legal. - (Wendy Guevara/FB)

Wendy Guevara volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que resurgieran señalamientos en redes sociales relacionados con comentarios que hizo en el pasado. La polémica creció rápidamente, generando especulación sobre posibles consecuencias legales y profesionales.

Al ser abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la creadora de contenido decidió enfrentar el tema y aclarar su postura. Confirmó que ya se encuentra atendiendo la situación por la vía legal, aunque evitó profundizar en detalles.

También desmintió rumores sobre la supuesta pérdida de proyectos laborales, asegurando que su agenda continúa activa pese a la controversia que la rodea.

Disculpa pública y postura ante las acusaciones

El evento Ring Royale reunió a creadores de contenido y celebridades del entretenimiento en una velada de boxeo que fue tendencia en redes sociales. (Instagram/@soywendyguevaraoficial)
La creadora de contenido aclara en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que ya atiende el caso por la vía legal. - (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Wendy fue directa al reconocer su error, marcando distancia entre sus palabras y cualquier conducta indebida. “Hay un abismo muy grande de hacer una broma… a que yo pueda llegar a dañar a alguien”, expresó.

La influencer insistió en que sus declaraciones fueron inapropiadas, pero rechazó categóricamente cualquier interpretación más grave. “No soy ese tipo de persona… mucho menos con alguien menor”, afirmó.

Además, destacó que ya había ofrecido una disculpa días antes, buscando asumir responsabilidad sin aceptar acusaciones que considera fuera de proporción.

¿Habrá demanda contra Sergio Mayer?

Sergio Mayer
Wendy Guevara desmiente la pérdida de proyectos laborales y asegura que su agenda profesional sigue activa pese a la controversia. - ( FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM)

En medio del escándalo, surgieron versiones sobre una posible acción legal contra Sergio Mayer. Sin embargo, Wendy lo negó tajantemente.

“¿A Mayer? ¿Por qué a Mayer? No, jamás”, respondió, descartando cualquier conflicto directo con el también actor. Añadió que prefiere no engancharse con opiniones externas.

Para ella, la polémica ha generado múltiples reacciones, pero considera que es parte del entorno mediático en el que se desenvuelve.

Reflexión tras la controversia y mensaje a creadores

(IG: @soywendyguevaraoficial)
La influencer llama a creadores de contenido a ser responsables con sus declaraciones públicas y agradece el apoyo de sus seguidores. - (IG: @soywendyguevaraoficial)

Más allá del escándalo, Wendy aprovechó para lanzar una reflexión dirigida a quienes generan contenido en redes sociales. Reconoció que su experiencia debe servir como advertencia.

Señaló que la exposición implica responsabilidad, ya que miles de personas pueden verse influenciadas. Por ello, consideró importante medir lo que se dice públicamente.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus seguidores y envió un mensaje conciliador, dejando claro que busca aprender del momento y continuar con sus proyectos sin dejar que la polémica defina su carrera.

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